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3 целителя среди знаков зодиака

Говорит Уфа1 час назад
Фото: Говорит Уфа

Астрологи определили знаки зодиака, которые обладают целительными способностями.Не все подозревают у себя такой талант, поэтому над ним нужно работать.

Рак

Раки видят любого человека насквозь. Они чувствуют, если кто-то задумал, что-то плохое. Раки очень эмпатичны: они чувствуют переживания других и могут избавить от них.

Дева

Девы имеют аналитический склад ума. Они просчитывать события будущего. Оценивая ошибки других, они способны найти решение для любой ситуации. Девы могут избавить членов своей семьи от проблем.

Водолей

Водолеи обладают идеальной интуицией. Им часто снятся вещие сны. Представители знака могут избавлять от душевных страданий и изменять жизнь других к лучшему. Об этом пишет primamedia.

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