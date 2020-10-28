3 целителя среди знаков зодиака

Астрологи определили знаки зодиака, которые обладают целительными способностями.Не все подозревают у себя такой талант, поэтому над ним нужно работать.

Раки видят любого человека насквозь. Они чувствуют, если кто-то задумал, что-то плохое. Раки очень эмпатичны: они чувствуют переживания других и могут избавить от них.

Девы имеют аналитический склад ума. Они просчитывать события будущего. Оценивая ошибки других, они способны найти решение для любой ситуации. Девы могут избавить членов своей семьи от проблем.

Водолеи обладают идеальной интуицией. Им часто снятся вещие сны. Представители знака могут избавлять от душевных страданий и изменять жизнь других к лучшему. Об этом пишет primamedia.