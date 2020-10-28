Самые чистоплотные мужчины по знаку зодиака

Дом – это место, которое может очень многое сказать о человеке, в нем обитающем.

И один из таких критериев, на который обращают внимание почти сразу, это чистота и аккуратность жилища. Что там внутри – педантичный порядок или хаос? А что, если посмотреть на отношение к порядку с помощью звезд? Кто будет отличаться особой чистоплотностью?

Возглавят этот список, возможно, для кого-то неожиданно – Скорпионы. Они любят, чтобы все было чисто и аккуратно и не любят, когда другие люди имеют возможность их упрекнуть за бардак. Поэтому вы можете и не догадываться о том, что внутри жилища Скорпиона, но, скорее всего, там будет с чего брать пример. И еще Скорпион любит, чтобы окружающие тоже поддерживали вокруг чистоту и порядок. Коллеги по рабочему пространству и домочадцы могут пострадать от скорпионьей придирчивости и даже не выдержать его высоких требований и просто сбежать.

Раки тоже славятся любовью к порядку и чистоте, но тут может быть небольшой нюанс. Ракам важна красота внешняя, поэтому вы можете обнаружить парадный фасад и далеко не столь идеальное содержание, но это опять же, только в том случае, если вас пустят в дом. А на людях они будут стараться произвести должное впечатление – покажут все самое лучшее, чистое и аккуратное.

Дева, от которой традиционно ожидают как раз-таки любви к уюту и обустройству жилища, конечно, есть в этом списке. Но…только в том случае, если она находится в хорошем расположении духа. Если в ее жизни происходят сложные события – в доме будет твориться полный бардак. Все силы Девы уйдут на внутренние переживания и будет не до порядка.

Козерога так же часто ожидают в списке чистюль, ведь он славится своей педантичностью и любовью к порядку. И это действительно так, но тоже с одной оговоркой если у него есть время на наведение чистоты. В противном случае в приоритете у Козерога будет работа, и порядок в его жилище можно будет лицезреть только в том случае, если он наймет себе помощника по хозяйству. Но уж если он дорвется до уборки – все будет сверкать!

Диана Сабитова