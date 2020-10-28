Жизнь каких знаков круто изменится до 1 ноября

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым на этой неделе будет во всем везти.

Самый позитивный день недели для Раков – 27 октября. В этот день и в течении всей недели придется много работать. Ожидается знакомства с новым и людьми и романтические свидания. На этой неделе можно перевести отношения на следующий уровень – планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека.

Представителям знака, которые связаны с креативной и творческой деятельностью, повезет в работе. Наиболее успешные для этого дни – 29, 30 октября и 1 ноября. Самым сложным днем будет 28 октября: Львам придется выбирать между работой и семьей.

Водолеям на этой неделе будет везти в работе, в чем им помогут советы близких. Времени на любовь на этой неделе не будет, в особенности 30 октября. Астролог рекомендует сосредоточиться на работе, но не забывать и о домашних заботах. Не рекомендуется ссориться из-за мелочей с близкими.