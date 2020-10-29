Названы причины постоянной усталости человека

Если человек чувствует постоянную усталость, то у него есть проблемы. Скорее всего он страдает от недуга под названием «синдром хронической усталости».

Синдром хронической усталости — это медицинский термин, означающий изменение работы мозга, в частности угнетение зон, отвечающих за тормозящие процессы. Его признак — длительная усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха.

Изначально этот феномен исследовали, как последствие некоторых вирусов и иных заболеваний. В дальнейшем термин получил широкое распространение в современном обществе, поскольку многие люди обнаружили, что также потеряли способность восстанавливаться и отдыхать.

Если отбросить медицинские нюансы, то основная причина — слишком интенсивная интеллектуальная и эмоциональная жизнь людей. Когда человек постоянно чувствует себя усталым, он не может вести насыщенную интересную жизнь.