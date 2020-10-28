Лечите скуку романтикой — любовный гороскоп на 29 октября

Однообразие закралось в ваши отношения, и сейчас могут помочь только свидания, слова любви и забота.

Овен

Сегодня Овны могут позволить себе расслабиться. Вполне возможно, что любимый человек сам возьмет на себя инициативу решений проблем. Одинокие Овны сегодня могут погрузиться в вулкан страсти. Возможно, не обойдется и без вспышек ревности по отношению к потенциальному партнеру.

Телец

Звезды советуют многим Тельцам более внимательно отнестись к своей пассии. Возможно, у второй половинки накопились претензии. Постарайтесь откровенно поговорить и отношения нормализуются. Если одиноким Тельцам сегодня предстоит встреча, постарайтесь не демонстрировать свое волнение.

Близнецы

Некоторым Близнецам сегодня имеет смысл соблюдать осторожность в общении с любимым человеком. Ваша несдержанность в выражениях может иметь удручающие последствия для ваших взаимоотношений. Одиноким Близнецам обретут свое долгожданное счастье.

Рак

Возможно, Раки потеряют душевное равновесие, если любимый человек в чем-то их несправедливо обвинит или заподозрит в нечестных намерениях. Тем не менее, постарайтесь сохранять спокойствие и не оправдываться. Одинокие Раки готовы расточать комплименты интересующему их человеку.

Лев

Многим Львам сегодня желательно задуматься о причинах напряженности в взаимоотношениях с объектом их симпатии. Вам вполне по силам устранить причину размолвки. Не отчаивайтесь, если это у вас получится не с первой попытки. Одинокие Львы, ваша судьба рано или поздно найдет вас.

Дева

Не исключено, что Девы не сразу поймут смысл действий любимого человека. Главное – не спешить с интерпретациями, так как ваши объяснения могут оказаться ошибочными. Скорее всего, одинокие Девы проигнорируют случайные знакомства с противоположным полом.

Весы

Многих Весов сегодня ждет спокойный и гармоничный день. Может быть, стоит этим воспользоваться и вместе с пассией решить ряд накопившихся проблем? В жизни свободных Весов произойдет событие, которое значительно приблизит исполнение их заветного желания.

Скорпион

Если в этот день вы почувствуете, что в отношения со второй половинкой закрались однообразие и скука, не откладывайте обсуждение проблемы. Контакты, завязавшиеся в этот день у свободных Скорпионов, обещают быть приятными и перспективными, и перерасти в начало романа.

Стрелец

Не исключено, что в этот день Стрельцы стремятся снизить остроту и эмоциональное напряжение в общении с пассией. Положитесь на чувство юмора и умение прощать капризы и маленькие слабости второй половинки. Некоторым одиноким Стрельцам неожиданно повезет.

Козерог

Если вас раздражают препятствия на пути к цели, постарайтесь не срываться на партнере. Постарайтесь не забывать, что любимый человек заинтересован в вашем успехе и старается вас поддерживать и ободрять. Свободные Козероги могут стать объектом настойчивого внимания.

Водолей

Сегодня Водолеи готовы придумывать себе несуществующие неприятности и переживать из-за этого. Правда, нечаянно в эти переживания вы можете втянуть и вторую половинку своими придирками и обидами. Одинокие Водолеи вряд ли сердечно отнесутся к ухаживаниям не слишком успешного поклонника.

Рыбы

Спокойствие и рассудительность помогут многим Рыбам сегодня не поссориться с любимым человеком. Постарайтесь учитывать не только свою точку зрения, но и увидеть ситуацию глазами пассии. Свободные Рыбы склонны обращать особенное внимание на душевные качества окружающих.