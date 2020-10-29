Ищем точки соприкосновения — гороскоп на 30 октября

14-15 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия предлагает решать все проблемы через повторные переговоры.

Аспект Луны к Сатурну требует вести их конструктивно, используя факты и рациональные доводы. Преграды импульсивному действию поставят старые правила и формальности. Возможны отсрочки, отказы, придирки, погрешности в юридической и бюрократической части, в подсчетах и логистике. Может требоваться уточнение данных, внесение исправлений, пересмотр договора, оформление совместного заявления, судебного вердикта, экспертного заключения. Итоги и результаты не окончательны, не стоит подписывать важные документы.

Овен ‌‌

Сегодня судьба ставит предел активности Овнов и вынуждает их либо спасовать перед непреодолимым объективным препятствием, либо сесть за стол переговоров. Овны, однажды уже пренебрегшие такой возможностью, получат второй (и, вероятно, последний) шанс. Проявлять лишнее упорство и пытаться взять барьер любой ценой звезды не советуют: сейчас это равносильно для вас попытке пробить лбом глухую стену.

Телец

Сегодня Тельцам выгодно иметь чистое прошлое и прикрытые тылы. Лучший вариант - быть наблюдателями событий. Но Тельцам, уже ступившим на скользкий путь, придется пройти его до конца. Возможно разочарование, недомогание, осечка, неприятный разговор, обрыв пути, запрет или отказ. Доверчивые и неразборчивые Тельцы, затеявшие авантюру или связавшиеся не с теми людьми, окажутся в тупике или в ловушке.

Близнецы

Сегодня Близнецов впечатлят рациональные аргументы. Ценнее комплиментов и «поглаживаний» будет дружеская и профессиональная критика. Подходящее время для повторной беседы на принципиальную тему, для участия в старой, но еще актуальной коллективной дискуссии. Прогрессу помешает объективное прошлое: неоформленный документ, техническая или бюрократическая заминка, низкий рейтинг или проходной балл.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит надеяться на легкую победу и ждать бонусов. Это день конструктивных переговоров, в том числе, супружеских и партнерских. Он может ознаменоваться повторным совещанием, консультацией, беседой на ключевую тему, новым ходом контрагента, извещением из госучреждения, вердиктом комиссии или инстанции. Лучше подождать с окончательным оформлением договора: в нем еще будут поправки.

Лев ‌‌

Сегодня Львы натолкнутся на границы, выставленные суровой реальностью. Например, на лимиты в общении и передвижении, на бюрократические придирки, отказы или критику важных для них идей. Грань допустимого им может указать состояние здоровья или опыт. Минуту разочарования переживут Львы-идеалисты. Звезды намекают, что барьеры этого дня порождены старыми правилами, которые вскоре будут отменены.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам минимизировать активность и действовать лишь в случае крайней необходимости. Этот день помешает вам проявить ваши естественные положительные качества и пустить в ход преимущества. Вы рискуете обесценить часть своих прав и побед, а из всех возможных сценариев выбрать самый провальный. Чем критичнее момент, тем осторожнее следует вести переговоры и заполнять документы.

Весы ‌‌

Сегодня Весы ждут адекватной обратной связи, но получить ее могут не всегда. Многие Весы столкнутся с недоброжелательностью, молчанием, претензией, критикой или отказом. Также, возможна провокация на повторный разговор. На переговоры в эти сутки стоит идти лишь в случае необходимости и не делать ставку на свое обаяние. Лучше запастись нужными документами и короткой, но убедительной аргументацией.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с необходимостью пройти повторный тест или с критикой своей работы. Не слишком гармонично сложатся отношения с коллегами, подчиненными, персоналом, сервисами, попутчиками. Поле действий еще раз ограничат старые препятствия. Имеет смысл отменить командировку, знакомство, устройство на службу, визит к врачу, решение бюрократического вопроса, работу с документами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит бояться провала, но и рассчитывать на новые высоты не приходится. Не слишком удачно закончится разговор, знакомство. Звезды советуют не унывать и быть реалистом: скромный результат - тоже результат. День подсказывает не самые приятные темы, напоминает о прошлых ошибках и вынужденных объективных ограничениях. Нужно время на уточнение данных или восстановление информации.

Козерог

Сегодня Козерогам показан путь ограничений. Меру и границу при этом подскажет личный опыт. Козерогам, его не имеющим, придется ориентироваться на мудрость старших или на все еще действующие правила. Приглашение к диалогу лучше отклонить. Если разговор или встречу нельзя перенести, нужна пауза на обдумывание ответа. Нежелательно оформлять документы, особенно, связанные с домом, авто и карьерой.

Водолей

Итоги этого дня Водолеям подпортит та или иная «ложка дегтя». Может не лучшим образом закончиться поездка, переписка или визит. Возможно зависание сообщений, задержка ответа, получение отказа, разочарование в ожиданиях, холод или пауза в отношениях. Лучше отложить посещение инстанции, сеанс связи, знакомство, публикацию текста или фото, оформление визы, начало учебы, отправку письма или посылки.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит рассчитывать на удачи в виде прибылей или других бонусов. Для осторожных Рыб лучшим подарком судьбы станет отсутствие плохих новостей и новых убытков. Рыбам, совершившим промах, придется убедиться в своей ошибке и смириться с невозможностью исправить ее по горячим следам. Вероятно, для этого потребуются дополнительные переговоры, перерасчеты или переоформление документов.