Пора действовать — финансовый гороскоп на 30 октября

Хватит сидеть, сложа руку, пришло время продвигать свои идеи и зарабатывать деньги.

Овен ‌‌

Овны сегодня смогут убедиться, что у них есть надежные деловые связи. Ваши деловые отношения будут подкрепляться дружеским расположением – это усиливает эффективность ваших усилий и помогает реализовать планы. Можно заключать договоры с общественными организациями, акционерными обществами. Хорошее время для слаженной работы в составе группы единомышленников.

Телец

Тельцы запомнят этот день как время взаимопонимания с коллегами. Если прежде с кем-то из них у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Ваша конструктивная работа будет замечена и поддержана вышестоящим руководством. Вам удается быстро и очень эффективно решать множество текущих вопросов. Бизнесмены получают удачный шанс принять на работу толкового сотрудника.

Близнецы

Близнецы, имеющие профессии, связанные с искусством или со свободным графиком работы сумеют много добиться. Можно заниматься рекламной деятельностью, размещать в СМИ соответствующую информацию. Успешно развиваются туристические бюро, модные бутики, индустрия развлечений. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле.

Рак ‌‌

Раки в этот день смогут успешно решить любые вопросы по оформлению сделок с недвижимостью. Звезды советуют воспользоваться ипотечным кредитом, который вам дадут без особых сложностей, и который вы сумеете относительно легко выплачивать. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в строительные и ремонтные работы. Быстро решаются вопросы по согласованию документов.

Лев ‌‌

Львы могут преуспеть в ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Если ситуация того требует, смело отказывайтесь от непрочных и ненадежных связей в пользу новых серьезных и перспективных связей. Торговцам рекомендуется отдавать приоритет укреплению деловых связей на местном уровне и ограничить участие поставщиков товара из других регионов.

Дева ‌‌

Девы смогут добиться наибольших результатов в работе, если проявят свойственную им смекалку и трудолюбие. Самые большие деньги вы сможете заработать благодаря повышению уровня профессионального мастерства. Возможно, имеет смысл вернуться к некоторым прошлым проектам или доделать то, что ранее не было завершено. Бизнесменам рекомендуется принимать на работу новых сотрудников.

Весы ‌‌

Звезды ждут от Весов новых инициатив и усиления интеллектуальной деятельности. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха всего дня. Немного авантюрный стиль принесет вам успех – фортуна сейчас на вашей стороне. Можно делать оптовые закупки и обменивать валюту.

Скорпион

Отличное время для тех Скорпионов, которые занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом, работают в санаториях и базах отдыха. Вам удастся провести выгодные сделки, сэкономив на налоговых платежах. Чем незаметнее вы будете вести себя сегодня, тем больших результатов вам удастся добиться. Успешно поработают фермеры, строители и программисты.

Стрелец

Стрельцы поймают удачу в коллективной работе. Возможно, вам сейчас есть смысл поработать на общественных началах. Так вы наработаете полезные связи, которые пригодятся вам в дальнейшем. Можно покупать транспортные средства и электронную технику для фирмы. Любые возникающие проблемы вы сумеете решить благодаря налаживанию и укреплению деловых связей.

Козерог

Замечательное время для тех Козерогов, которые ориентированы на карьерный рост. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или расширят круг ответственности. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в ремонт, в строительство, в покупку земли и помещений.

Водолей

Водолеям, имеющим свой бизнес, выгоднее всего сейчас предпринимать шаги, повышающие престиж и популярность вашей фирмы. Ваши личные инициативы будут поддержаны. Вы можете смело заключать контракты с иностранцами и людьми из других регионов. Не ждите, когда к вам придут или позвонят. Действуйте самостоятельно.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы сегодня с успехом смогут заниматься финансовой деятельностью с использованием банковских счетов. Вам удастся провернуть сложные финансовые комбинации. Можно инвестировать деньги в паевые инвестиционные фонды, в покупку государственных облигаций и в депозиты. Это удачный день для тех, кто работает в гостиницах, барах, ресторанах, клубах.