Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

6 китайских знаков, которым улыбнется удача в 2021 году

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: depositphotos

Как считают китайские астрологи, людям, родившимся в годы этих животных, в 2021 году улыбнется удача.

Обезьяна

В 2021 году «Обезьяны» обретут душевный покой. Карьерного роста и притока больших финансов не предвидится, но не стоит огорчаться. Предстоящий год Быка даст вам все необходимое. Это время отлично подходит для романтических встреч, проведения свадеб и прибавления в семье.

Свинья

2021 — это год стабильности. Серьезных проблем и трудностей испытать не придется. Люди, родившиеся в год Свиньи, найдут увлечение по душе. Одинокие встретят свою половинку. Астрологи советуют в этот период больше внимания уделять семье, детям и близким.

Крыса

Повезет «Крысам» и в личном, и в профессиональном плане. Вы легко будете справляться с новыми обязанностями и решать рабочие задачи. Приложенные усилия будут щедро вознаграждены. Одинокие люди, наконец, встретят свою вторую половинку, отношения с которой выльются в большую любовь.

Петух

Вы получите долгожданное признание. Удача будет сопутствовать во всех сферах. Этот год принесет вам успех в работе и семейное благополучие. Если вы одиноки, не отчаивайтесь. Лучше сосредоточьтесь на личностном росте и приготовитесь к изменениям. Вас ждет продуктивный год и масса приятных событий. Но не забывайте о близких людях. Проводите с ними как можно больше времени.

Лошадь

Карьера и финансы в 2021 году будут на высоте. Нужно приложить к этому только немного усилий. Трудолюбие и успех помогут достичь вам профессиональных высот. Главное, чтобы близкие с пониманием относились к тому, что вы много времени проводите на работе. Одиноких «Лошадок» ждет авантюрный год любви.

Бык

«Быкам» в свой год будет очень везти. Это отличный период для карьерного роста и приумножения финансов. Семья для вас станет в 2021 году главной опорой. Не бойтесь рисковать и начинать новый бизнес-проект. Год хорош также для создания семьи и укрепления отношений с близкими.

Последние новости
Вольф Мессинг назвал два особенных знака Зодиака
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые вырвутся из нищеты до конца ноября
Павел Глоба назвал главных счастливчиков наступившей недели среди знаков Зодиака
Восточный

Читайте также

Куда может повернуть пандемия в 2021 году

Какие неприятности грозят вашему знаку зодиака

5 самых выносливых и стойких знаков зодиака