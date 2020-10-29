6 китайских знаков, которым улыбнется удача в 2021 году

Как считают китайские астрологи, людям, родившимся в годы этих животных, в 2021 году улыбнется удача.

В 2021 году «Обезьяны» обретут душевный покой. Карьерного роста и притока больших финансов не предвидится, но не стоит огорчаться. Предстоящий год Быка даст вам все необходимое. Это время отлично подходит для романтических встреч, проведения свадеб и прибавления в семье.

2021 — это год стабильности. Серьезных проблем и трудностей испытать не придется. Люди, родившиеся в год Свиньи, найдут увлечение по душе. Одинокие встретят свою половинку. Астрологи советуют в этот период больше внимания уделять семье, детям и близким.

Повезет «Крысам» и в личном, и в профессиональном плане. Вы легко будете справляться с новыми обязанностями и решать рабочие задачи. Приложенные усилия будут щедро вознаграждены. Одинокие люди, наконец, встретят свою вторую половинку, отношения с которой выльются в большую любовь.

Вы получите долгожданное признание. Удача будет сопутствовать во всех сферах. Этот год принесет вам успех в работе и семейное благополучие. Если вы одиноки, не отчаивайтесь. Лучше сосредоточьтесь на личностном росте и приготовитесь к изменениям. Вас ждет продуктивный год и масса приятных событий. Но не забывайте о близких людях. Проводите с ними как можно больше времени.

Карьера и финансы в 2021 году будут на высоте. Нужно приложить к этому только немного усилий. Трудолюбие и успех помогут достичь вам профессиональных высот. Главное, чтобы близкие с пониманием относились к тому, что вы много времени проводите на работе. Одиноких «Лошадок» ждет авантюрный год любви.

«Быкам» в свой год будет очень везти. Это отличный период для карьерного роста и приумножения финансов. Семья для вас станет в 2021 году главной опорой. Не бойтесь рисковать и начинать новый бизнес-проект. Год хорош также для создания семьи и укрепления отношений с близкими.