Как читать характер человека по носу

Физиогномика – наука чтения по лицу, зародилась в Древнем Китае.

С тех пор специалисты могут по основным чертам лица не только рассказать о характере человека, но и предсказать его судьбу. Вне зависимости от возрастных изменений, главные черты лица – глаза, брови, нос и губы - не только не меняются, но и становятся еще более выразительными на протяжении жизни. Сегодня расскажем о том, как можно определить характер человека по его носу.

Если рассматривать людей, то может показаться, что носов в природе великое множество, но специалисты выделяют 8 основных типов.

1. Греческий. Узкий, длинный и прямой как у античных статуй. Его обладатель практичен, не любит быть в центре внимания, может казаться замкнутым, потому что ему сложно проявлять свои чувства. Это самый верный друг.

2. Прямой. С закругленным кончиком и широкими ноздрями. Распространен в Азии. Его хозяин легко впадает в гнев. Он хитер и скрытен. Опасно иметь такого врага, потому что внешне он всегда доброжелателен, а внутри мстителен.

3. Нубийский. Длинный прямой, с кончиком, направленным вниз. Принадлежит оптимистам, которые всегда готовы помочь, легко подстраиваются под окружающих и могут найти общий язык с любым человеком. Обладатель носа всем интересуется и может решить любую проблему.

4. Нос «крючком» или «птичий клюв». Его обладатель самоотверженно сражается за идею и жестко отстаивает собственные принципы, не оглядываясь на последствия. Может быть сварлив и зануден.

5. Нос «арка» – похож на предыдущий, но кончик загнут вверх и заострен. Хозяин носа – прекрасный менеджер и очень ответственный человек, который все планирует заранее.

6. Вогнутый нос с бугорком посередине встречается достаточно редко. Его обладатель – чувствительная и обидчивая натура, но, чтобы не происходило, он все держит в себе. Очень отзывчив и всегда готов прийти на помощь.

7. Нос-кнопка: маленький и курносый. Характер у такого «носа» веселый, но задиристый. Он часто не знает, чего хочет и сначала делает, потом думает. Но во всех действиях крайне настойчив. Иногда ведет себя необычно.

8. Нос «картошкой» часто заставляет думать, что его хозяин простодушен и недалек. На самом деле, он обладает пробивным характером, сообразителен и наделен хорошим чувством юмора.

Не судите о характере человека только по форме носа, ориентируйтесь на его поступки.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог