Почему тыква стала главным символом Хэллоуина

Многие согласятся, что при упоминании Дня всех святых первое, что приходит на ум — большой оранжевый овощ, с глазами-треугольниками и острозубой, пылающей огнём улыбкой.

Но почему именно тыква?

У главного атрибута Хэллоуина есть не только предназначение, но и имя — «Светильник Джека». Вы можете спросить — а кто такой Джек?

Джек — персонаж легенды, который обхитрил самого Дьявола. Их знакомство началось с посиделки в баре. Джека называли Скупым, и, оправдывая своё прозвище, он не хотел платить за выпивку и попросил Дьявола обернуться монеткой.

Когда дьявол превратился, Скупой Джек положил монетку в карман, а рядом с ней — крест, который мешал Дьяволу вернуть свой облик. Через время Джек согласился выпустить Дьявола, но с обещанием, что тот не заберёт его душу, когда он умрёт.

Спустя годы, когда персонаж нашей легенды скончался, Бог не пожелала забирать такого человека в рай. Дьявол также не смог забрать душу Джека в ад. Тогда Дьявол дал ему горящий уголёк и отправил в тёмную ночь, а Джек положил уголёк в тыкву. И с тех пор неупокоенный он бродит по земле.

Никто точно не знает, когда именно появилась эта легенда, но уже тысячи лет в ночь с 31 октября на 1 ноября люди ставят на порог своего дома тыкву, а в ней — горящую свечу. Именно она должна отпугнуть проснувшихся в этот день злых духов, как в своё время Джек отпугивал Дьявола.