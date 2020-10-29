Русские артисты с экстрасенсорными способностями

Певица Слава заявила, что у всех состоявшихся артистов в той или иной степени есть экстрасенсорные способности.

По словам артистки, рассказывать о своих экстрасенсорных способностях нельзя, поскольку они от этого якобы исчезают.

— Я последнее время много об этом говорила, они у меня немного притупились. Они есть, я виду кто ты, твоих родителей, кого ты любишь. Я могу предупредить о чем-то вдруг. Я могу прочитать человека, походить по его квартире мысленно, это редкие случаи, мне нужно быть голодной, не есть пять дней. Это не зависит от меня, — заявила певица.

Она считает, что у всех настоящих артистов есть похожие случаи. В частности она привела в пример юмористку Светлану Пермякову и певицу Аллу Пугачеву.

— Когда ты себя открываешь по-настоящему в музыке, неважно, в каком направлении, наверное, у тебя что-то открывается и дается, — отметила артистка.