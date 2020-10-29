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5 самых выносливых и стойких знаков зодиака

Родной город1 час назад
Фото: depositphotos

Эксперты по звездам считают, что 5 знаков зодиака сильнее духом, чем остальные.

Овен

Овны не сдаются ни перед каким трудностями, так как безмерно амбициозны и упрямы. Они держат свое слово, обязательно выполняют обещания, однако при этом неуступчивы и конфликтны.

Рак

Раки редко опускают руки в достижении своих целей. Также они часто занимают выжидательную позицию и не рискуют понапрасну, так как от природы терпеливы.

Стрелец

Стрельцы интеллектуальны и сильны духом, амбициозны, энергичны. Представители этого знака являются прирожденными лидерами.

Козерог

Козероги считаются самым выносливым знаком. Их очень трудно вывести из себя. Их сила часто заряжает спокойствием и окружающих.

Водолей

Водолеи настойчивы, решительны, но при этом рациональны. Рожденные под этим знаком не сдаются перед трудностями. Водолей с детства самостоятелен и настойчиво идет к своей цели.

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