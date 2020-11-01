Привлекайте внимание — любовный гороскоп на 2-8 ноября

Всю неделю Венера находится в дружелюбном, но несколько снобистском знаке Весов. Там она сильна, так что готовьтесь к тому, что темы взаимоотношений, партнерства и поиска взаимопонимания с любимым человеком будут стоять очень остро. Начнут легко удаваться знакомства — но лишь с людьми своего круга. Если хотите кого-то очаровать, будьте дипломатичны и приветливы, и продемонстрируйте хороший вкус. Не пытайтесь обратить на себя внимание громким смехом и «перчеными» шутками, не задирайте того, кто вам нравится, словом, не делайте того, что выходит за рамки комильфо. Для того, чтобы укрепить отношения и сделать их гармоничнее, полезно вместе отдыхать и работать, заниматься разными делами на пару. Из-за ретроградного Марса мужчины станут нерешительными. Женщинам нужно взять отношения в свои руки. Это не значит, что они должны играть мужскую роль и стать напористыми и пробивными в личных делах. Их оружие — венерианское, чисто женское: мягкость, дипломатия, создание приятной атмосферы и внешняя привлекательность

Овен ‌‌

На этой неделе Овны могут услышать от партнера не самые приятные вещи, вплоть до ультиматума. Если вам в сотый раз объявляют о разрыве и возвращаются, не верьте: затянувшаяся прощальная гастроль говорит о том, что это игра. Будьте друг с другом честны и работайте над отношениями: перспективы есть.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам не удастся обсудить с партнером самые важные вопросы. В отношениях возможен эмоциональный голод или информационный дефицит. На этом фоне излишнее внимание может уделяться мелким формальностям. Каково истинное состояние отношений на данный момент, покажут выходные.

Близнецы

На этой неделе Близнецы разберутся в своих любовных похождениях и при этом будут настроены критично. Итогом разбора станет повышение планки требований, чистка рядов и сужение круга симпатий. Многие Близнецы скажут себе «больше никогда», но погорячатся: вскоре недавняя попытка аскезы будет забыта.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам звезды советуют следить за своими реакциями в середине недели. Повышенная чувствительность 5 и 6 ноября способна сыграть с вами плохую шутку: вы можете сказать партнеру лишнее или принять на свой счет то, что вас вовсе не касалось, проявить слабохарактерность или неуживчивость.

Лев ‌‌

Львам эта неделя помогает поддерживать красивое общение с партнером. Если вы не в настроении, лучше ограничиться перепиской. При встречах звезды советуют вам быть дипломатичнее, строго соблюдать этикет и не затягивать время свидания. В выходные контролируйте свой эгоцентризм и безотчетные привычки.

Дева ‌‌

На этой неделе в личных отношениях Дев есть подвох. В долгом романе будет легко распознать проблему еще «на подлете», обернуть все в шутку или вовсе не допустить двусмысленной ситуации. В новых связях даже грубо и небрежно замаскированные ловушки могут стать сюрпризом, больно бьющим по самооценке.

Весы ‌‌

Для отношений Весов критична середина недели. В дни 5-6 ноября лучше отказаться от романтических свиданий и долгих важных бесед: общение вновь может свернуть в знакомое деструктивное русло, напоминая день сурка. Для тесного контакта лучше выбрать 8 ноября или интервал с вечера 3 по вечер 4 ноября.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам лучше не выдавать своих тайных чувств: их искренность может произвести неверное впечатление. Скорпионам, недовольным отношениями, лучше не спешить с выставлением претензий: в итоге окажется, что Скорпионы неблагодарны и привередливы, а их партнеры кругом правы.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы на этой неделе слепы. Зато «вольные стрелки» придирчивы в выборе (особенно, если уже столкнулись с любовной неудачей), именно они будут пытаться убить в себе идеалиста и стать реалистом. Для важного свидания лучше выбрать день 8 ноября или интервал с вечера 3 по вечер 4 ноября.

Козерог

Эта неделя сложна для Козерогов, которые не успели разобраться в своих симпатиях и расставить акценты в любовных отношениях. Звезды советуют им набраться терпения и пережить семь дней, не проявляя лишней инициативы и ничем не выдавая своих подлинных чувств. Важно не путать выдержку и равнодушие.

Водолей

Для влюбленных Водолеев эта неделя сравнительно благоприятна, но звезды все же советуют не придавать событиям ускорение. Хорошо поддерживать отношения через общих друзей и переписку. Нежелателен очный контакт и формат дистанционного видео. Наиболее гармоничен интервал с вечера 3 по вечер 4 ноября.

Рыбы ‌‌

На этой неделе звезды советуют влюбленным Рыбам держать чувства под контролем и в любой ситуации сохранять личное достоинство. Не стоит идти на компромисс с партнером из страха перед будущим - например, соглашаться на явно неподходящую роль или унизительный договор из боязни потерять отношения.