Привлекайте внимание — любовный гороскоп на 2-8 ноября

Всю неделю Венера находится в дружелюбном, но несколько снобистском знаке Весов. Там она сильна, так что готовьтесь к тому, что темы взаимоотношений, партнерства и поиска взаимопонимания с любимым человеком будут стоять очень остро. Начнут легко удаваться знакомства — но лишь с людьми своего круга. Если хотите кого-то очаровать, будьте дипломатичны и приветливы, и продемонстрируйте хороший вкус. Не пытайтесь обратить на себя внимание громким смехом и «перчеными» шутками, не задирайте того, кто вам нравится, словом, не делайте того, что выходит за рамки комильфо. Для того, чтобы укрепить отношения и сделать их гармоничнее, полезно вместе отдыхать и работать, заниматься разными делами на пару. Из-за ретроградного Марса мужчины станут нерешительными. Женщинам нужно взять отношения в свои руки. Это не значит, что они должны играть мужскую роль и стать напористыми и пробивными в личных делах. Их оружие — венерианское, чисто женское: мягкость, дипломатия, создание приятной атмосферы и внешняя привлекательность
На этой неделе Овны могут услышать от партнера не самые приятные вещи, вплоть до ультиматума. Если вам в сотый раз объявляют о разрыве и возвращаются, не верьте: затянувшаяся прощальная гастроль говорит о том, что это игра. Будьте друг с другом честны и работайте над отношениями: перспективы есть.
На этой неделе влюбленным Тельцам не удастся обсудить с партнером самые важные вопросы. В отношениях возможен эмоциональный голод или информационный дефицит. На этом фоне излишнее внимание может уделяться мелким формальностям. Каково истинное состояние отношений на данный момент, покажут выходные.
На этой неделе Близнецы разберутся в своих любовных похождениях и при этом будут настроены критично. Итогом разбора станет повышение планки требований, чистка рядов и сужение круга симпатий. Многие Близнецы скажут себе «больше никогда», но погорячатся: вскоре недавняя попытка аскезы будет забыта.
Влюбленным Ракам звезды советуют следить за своими реакциями в середине недели. Повышенная чувствительность 5 и 6 ноября способна сыграть с вами плохую шутку: вы можете сказать партнеру лишнее или принять на свой счет то, что вас вовсе не касалось, проявить слабохарактерность или неуживчивость.
Львам эта неделя помогает поддерживать красивое общение с партнером. Если вы не в настроении, лучше ограничиться перепиской. При встречах звезды советуют вам быть дипломатичнее, строго соблюдать этикет и не затягивать время свидания. В выходные контролируйте свой эгоцентризм и безотчетные привычки.
На этой неделе в личных отношениях Дев есть подвох. В долгом романе будет легко распознать проблему еще «на подлете», обернуть все в шутку или вовсе не допустить двусмысленной ситуации. В новых связях даже грубо и небрежно замаскированные ловушки могут стать сюрпризом, больно бьющим по самооценке.
Для отношений Весов критична середина недели. В дни 5-6 ноября лучше отказаться от романтических свиданий и долгих важных бесед: общение вновь может свернуть в знакомое деструктивное русло, напоминая день сурка. Для тесного контакта лучше выбрать 8 ноября или интервал с вечера 3 по вечер 4 ноября.
На этой неделе влюбленным Скорпионам лучше не выдавать своих тайных чувств: их искренность может произвести неверное впечатление. Скорпионам, недовольным отношениями, лучше не спешить с выставлением претензий: в итоге окажется, что Скорпионы неблагодарны и привередливы, а их партнеры кругом правы.
Влюбленные Стрельцы на этой неделе слепы. Зато «вольные стрелки» придирчивы в выборе (особенно, если уже столкнулись с любовной неудачей), именно они будут пытаться убить в себе идеалиста и стать реалистом. Для важного свидания лучше выбрать день 8 ноября или интервал с вечера 3 по вечер 4 ноября.
Эта неделя сложна для Козерогов, которые не успели разобраться в своих симпатиях и расставить акценты в любовных отношениях. Звезды советуют им набраться терпения и пережить семь дней, не проявляя лишней инициативы и ничем не выдавая своих подлинных чувств. Важно не путать выдержку и равнодушие.
Для влюбленных Водолеев эта неделя сравнительно благоприятна, но звезды все же советуют не придавать событиям ускорение. Хорошо поддерживать отношения через общих друзей и переписку. Нежелателен очный контакт и формат дистанционного видео. Наиболее гармоничен интервал с вечера 3 по вечер 4 ноября.
На этой неделе звезды советуют влюбленным Рыбам держать чувства под контролем и в любой ситуации сохранять личное достоинство. Не стоит идти на компромисс с партнером из страха перед будущим - например, соглашаться на явно неподходящую роль или унизительный договор из боязни потерять отношения.