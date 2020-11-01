Сражаемся с Меркурием – гороскоп на неделю 2-8 ноября

Практически всю эту неделю на небе стоит один единственный аспект – квадратура Меркурий-Сатурн.

Эта квадратура будет точной дважды: 2 и 6 ноября. Причина этого в том, что Меркурий на этой неделе делает разворот из ретро с директное движение и является стационарным, остается на одном месте. Это достаточно редкое явление, когда аспект от Меркурия столь долго остается активным. Квадратура Меркурий-Сатурн в течение всей недели способна привести к серьезным проблемам во многих сферах жизни. Могут серьезно замедлиться и осложниться контакты между людьми. Стиль общения может оказаться незаинтересованным. Некоторые связи распадаются ввиду низкой активности и негативной окраски. Может ухудшиться память и способность к обучению. Многие люди могут испытывать трудности с усвоением учебного материала. В бизнесе, связанном с торговлей и транспортом может наблюдаться застой с тенденцией к росту убытков. Часто могут ломаться средства мобильной связи, автомобили и компьютерная техника. Новые социальные и деловые связи устанавливаются с трудностями и не отличаются прочностью, надежностью.

Овен ‌‌

Вся эта неделя может сложиться для Овнов с осложнениями. Прежде всего трудности могут затронуть ваши партнерские отношения. Одна из вероятных причин этого в том, что ваш партнер или партнерша будут стремиться проявить инициативу и играть первую скрипку в вашем дуэте. Кроме того, вам будет сложно найти взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. Это относится в равной степени как к деловому партнерству, так и к супружеским отношениям. В целом необходимо иметь в виду, что для вас внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и вы можете часто сталкиваться с препятствиями. В эти дни, вам, возможно, придется подстраиваться под неблагоприятные внешние обстоятельства, и вы не будете располагать достаточным ресурсом для самостоятельного формирования событий. Старайтесь не планировать серьезных совместных дел в партнером, поскольку вам будет трудно договориться и действовать заодно. Обходите стороной конфликтные ситуации.

Телец

Тельцам в течение всей этой недели звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью. Дело в том, что в эти дни у вас возрастает вероятность развития инфекционных заболеваний системы дыхания и нервных расстройств. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, следует соблюдать все меры предосторожности. Необходимо заниматься профилактическими мероприятиями и стараться поддерживать себя в хорошей физической форме. Это достаточно проблематичное время еще и потому, что на вас могут взвалить много работы, но ваше самочувствие может не позволить вам стравляться с высокими нагрузками. Старайтесь делать паузы в работе, с тем, чтобы нагрузки распределялись равномерно. Другая потенциально проблемная тема – это возможные неприятности от контактов с домашними животными. Если вы держите в доме собаку или кошку, то не исключена её внезапная агрессия. Это не лучшее время для покупки домашних животных.

Близнецы

У типичных Близнецов эта неделя может быть связана с нестабильностью в любви и в интимных отношениях с любимым человеком. Ваши желания и возможности могут не совпадать с желаниями и возможностями любимого человека. Поэтому не исключены ссоры. Не исключены проявления агрессии и критики, и это может спровоцировать ухудшение отношений вплоть до полного разрыва. Чтобы сохранить свои отношения старайтесь более внимательно и тактично относиться к партнеру, не требуйте того, чего он или она в данный момент не желают. Вторая проблемная тема может затронуть тех, кто воспитывает своих детей. В эти дни вам будет труднее контролировать поведение своего ребенка. Возможно, вам придется больше беспокоиться и нервничать. Вся эта неделя может быть связана с повышенным риском потери денег от азартных игр. Обходите стороной игровые клубы.

Рак ‌‌

Беспокойные дни ожидают типичных Раков в течение этой недели. В зону риска попадает семейная жизнь и партнерские отношения. Если у вас до этих дней уже были напряженные отношения в семье, но вы сдерживались, то теперь может произойти открытый конфликт. Если вы живете вместе с родителями в одном доме, то вам пока лучше воздержаться от личных инициатив и занять нейтральную позицию. В противном случае вас могут втянуть в семейные конфликты по самым разным поводам. Возможной причиной конфликта может стать борьба между членами семьи за право принимать единоличные решения. При нормальном тактичном отношении в семье подобные конфликты не возникнут, хотя некоторые трения и разногласия могут проявиться. Это не лучшее время для приглашения в свой дом гостей. Также и вам тоже лучше вежливо отклонить приглашения сходить к кому-то в гости.

Лев ‌‌

Эта неделя может превратиться в форменное испытание на прочность нервной системы Львов. Эти дни могут пройти в суете и бесконечных хлопотах. Внезапно выяснится, что у вас, оказывается, сразу появилось множество дел и все они срочные, неотложные. Попытка быстро решить вопросы может не увенчаться успехом потому, что вы будете склонны одновременно в параллельном режиме заниматься несколькими направлениями дел и при этом будете часто переключаться между разными делами, не доводя ничего до полного завершения. Поэтому может случиться так, что суета этих дней станет не реальными делами, а имитацией дел. Это неблагоприятное время для новых знакомств, поездок и контактов. Те, кто проходит обучение, могут столкнуться с серьезными осложнениями. Также не забывайте о профилактике здоровья. В эти дни возрастает вероятность воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Дева ‌‌

В течение этой недели у типичных Дев могут резко вырасти материальные потребности. Возможно, вам срочно потребуется что-то купить или потратить деньги на услуги. Причем это может быть необдуманное сиюминутное желание, на которое вы можете повестись. Вы будете склонны к поспешным и опрометчивым тратам денег, совершая те покупки, о которых вскоре сами пожалеете. Особенно это касается покупки подарков детям или любимому человеку. То же самое относится к расходам на отдых. Расходы на развлечения могут не оправдать ваших ожиданий. Также эти дни неблагоприятны для романтических отношений. Старайтесь не вести разговоров с любимым человеком на меркантильные темы и о деньгах – такая тема может спровоцировать конфликт между вами. Возрастает вероятность поломок бытовой техники или автомобиля, с необходимостью срочного ремонта.

Весы ‌‌

Весы в течение всей этой недели будут стремиться к самостоятельному и независимому поведению. Однако чем сильнее будет это стремление, тем с большими проблемами вы можете столкнуться в итоге. В целом это неплохо, если эта активность касается только вас самих. Это хорошее время для работы над собой, над своими ошибками с тем, чтобы извлечь уроки из недавнего опыта. Особое внимание обратите на неудачный опыт. Возможно, вам сейчас требуется пересмотреть свое поведение и что-то в нем скорректировать. Однако вы можете не ограничиваться личной активностью, а можете попытаться вовлечь в свои дела членов семьи и других родственников, которые могут этому всячески сопротивляться. Трудности во взаимоотношениях в семье также могут дать вам подсказку, в каком направлении следует прорабатывать свой характер. В эти дни вам, возможно, предстоит повторно вернуться к рассмотрению каких-то важных вопросов, которые не были завершены ранее.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды советуют быть осмотрительнее в контактах. Дело в том, что сейчас могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи и сплетни. Постарайтесь не вестись на эту информацию, воздержитесь от разбирательств и берегите свою нервную систему. Это крайне неблагоприятное время для контактов с незнакомыми людьми. Особенно это касается откровенных разговоров со случайными знакомыми, которых вы почти не знаете. Например, не следует откровенничать о своей личной жизни со случайными попутчиками. В этом случае ваши слова могут использовать против вас и ваших близких. Никому не доверяйте свои личные тайны, если не желаете неприятностей. Старайтесь не оставаться надолго в одиночестве – это привести к психологическому дискомфорту. Однако от активных контактов и новых знакомств тоже лучше воздерживаться. Задача этой весьма непростой недели состоит в том, чтобы уберечь нервную систему от стрессов.

Стрелец

У типичных Стрельцов на этой неделе может сложиться впечатление, что все ваши планы начинают рушиться и становится все труднее добиваться поставленных целей. Кроме того вы можете лишиться поддержки окружающих людей. Эти дни складываются неблагоприятно для дружеского общения. Старайтесь мягко уклониться от дружеских встреч и совместного с друзьями времяпрепровождения, поскольку это может привести к непредсказуемым неприятным последствиям. Не следует брать и давать деньги взаймы друзьям – это верный путь к размолвке с друзьями и подругами. Также пока лучше воздержаться от вхождения в клубы по интересам. Особенно это относится к клубам по интересам, предполагающим какие-то финансовые выплаты типа членских взносов. Будьте осмотрительнее в принятии финансовых решений.

Козерог

У Козерогов в течении недели могут возникнуть осложнения в карьере и в отношениях с близкими родственниками. Не следует проявлять излишнюю инициативу и стараться действовать без учета мнения людей, чьи интересы вы можете затронуть – сейчас ваша инициатива может быть наказуема. Для успеха в делах вам следует научиться контролировать свои желания и стараться быть сдержаннее. Внешние обстоятельства в эти дни будут неблагоприятными. Чтобы чего-то добиться вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Если что-то не получается, то разумнее взять паузу и не форсировать события. Возможно, настало время пересмотреть некоторые свои жизненные цели и ориентиры. Особенно это касается тех направлений, где долгое время не удается добиться позитивного результата.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут попасть в затруднительное положение, связанное с усилением ограничений. Могут произойти осложнения с представителями власти и закона. В первую очередь это относится к тем, кто самостоятельно водит автомобиль. Нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными. Возможны штрафные санкции. Старайтесь дистанцироваться в эти дни от представителей власти. Крайне нежелательно подавать исковые заявления и вести судебные тяжбы. Не пытайтесь решить свои вопросы путем поиска обходных путей минуя нормы закона. Это чревато осложнениями. Возможно, потребуется заново переосмыслить некоторые свои морально-нравственные установки. Особенно это относится к молодым людям, которые пока не имеют твердых жизненных принципов.

Рыбы ‌‌

Очень нестабильное и непредсказуемое время ожидает типичных Рыб на этой неделе. Звезды советуют вам проявить повышенную осмотрительность в делах, которые могут повысить риск физического или финансового ущерба. Это значит, то лучше отменить тренировки в тренажерном зале и обойтись без участия в спортивных соревнованиях, если это сопряжено с риском травматизма. Нежелательно вкладывать деньги в рискованные проекты. Брать и давать деньги в долг тоже не рекомендуется. В зону нестабильности могут попасть и ваши дружеские контакты. Не исключено, что с кем-то из друзей и подруг внезапно могут испортиться отношений. Переключитесь на деловую активность и старайтесь не вести праздный образ жизни. Помните древнее правило: праздность – мать всех пороков.