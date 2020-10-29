Астролог отметил, куда может повернуть пандемия в 2021 году

Заканчивается октябрь, и всем уже понятно, что пандемия короновируса не закончится до конца этого года.

Всем хочется знать, куда повернет ситуация в 2021 году, и как будут развиваться события. В этой статье собраны мнения известных астрологов по этому вопросу. Большинство из них присоединяется к мнению ученых и считают, что на развитие вируса влияет очень много факторов.

По версии большинства астрологов, пандемия – не случайное явление. С одной стороны, они объясняют создавшуюся ситуацию соединением Сатурна и Юпитера, двух мощных планет. Сатурн находится в Козероге с января 2020 года, а в ноябре туда же вернется Юпитер, что усилит очаг напряженности. С другой стороны, астрологи объясняют короновирус как способ глобального переосмысления существования человечества. Поскольку легкие, основная мишень вируса, являются энергетическим фильтром космической энергии, то эпидемия обращает внимание на отсутствие духовного развития, невозможность получать «подпитку» из Вселенной. По астрологическим прогнозам, ситуация с заболеваемостью может оставаться напряженной до ноября 2021 года, когда Юпитер перейдет в знак Водолея и откроет новую астрологическую эру.

Эра Водолея будет способствовать развитию новых технологических учений, а люди должны будут перейти на новую ступень эволюции и повысить свои «вибрации», усилив уровень осознанности. Человечеству, если оно захочет выжить, придется отвлечься от сосредоточенности на материальных благах и выработать иные способы мышления и отношение к планете.

Астрологи считают, что развитие пандемии идет на астральном уровне и чем менее человек развивается духовно, тем большая энергетическая брешь присутствует в его иммунитете. С эзотерической точки зрения, победа над вирусом и предотвращение его мутации, зависит не только от разработки вакцины и лекарств на «физическом» плане, но и от развития уровня духовности и переориентации сознания человечества. Поскольку на это потребуется время, в ближайшей перспективе основной надеждой человечества остается традиционная медицина: поиск новых лекарств и разработка вакцин. Процесс этот медленный, поэтому самыми оптимистичными прогнозами астрологов на грядущий год считается спад эпидемии и частичное восстановлении «докороновирусной» жизни к концу 2021 года.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог