Почему Хэллоуин покорил мир так быстро

Тыквы, привидения и ведьмы — все мы слышали о празднике Хэллоуин.

К его атрибутам русский человек привык, благодаря американским фильмам, где культура празднования Хэллоуина очень развита. На Руси были совсем другие обряды, но о них уже мало кто помнит. А вот зловещая рожица на тыкве — это самый распространенный и яркий элемент кельтского праздника.

Когда-то давно, еще до появления в Европе христианства, на территории Англии, Северной Франции и Ирландии жили кельты — один из самых загадочных и интересных народов. У кельтов была богатая мифология, и именно с этим связано большое количество праздников. Год у кельтов делился на четыре четверти, которые примерно соответствуют нашим временам года. Они были землевладельцами, и поэтому начало каждого сезона для них было очень важным праздником. Так, наравне с праздником Имболком — праздником первых признаков весны, Бельтайном — праздником весны и бога Солнца, Лугнасадом — праздником начала осени, был Самайн — день окончания уборки урожая и начала зимы.

Именно поэтому символом праздника стала тыква. Она как символ урожая символизировала окончание лета и запасы на зимний сезон. А еще, правильно вырезав тыкву, можно было установить в ней свечу со священным огнем, который отпугивал бы духов.

Ночь на первое ноября у кельтов — это своеобразный Новый год. По древнему поверью, в этот день просыпаются мертвые и открывают двери в мир живых. Чтобы не стать жертвами духов и предков, кельты выполняли обряды: надевали звериные шкуры, гасили в домах свечи и готовили угощения для незваных гостей. Сами люди собирались у костров, а друиды — кельтские шаманы — приносили в жертву животных.

Вскоре территорию Франции, Англии и Ирландии завоевали римляне. Вместе с благами цивилизации, они привнесли на эти земли и собственные праздники. Например, праздник Фералии — день поминовения умерших. В этот день у римлян было принято запирать на замок храмы, а также делать своеобразные «жертвоприношения» — выливать на могилы предков вино, теплое молоко, мед, кровь жертвенных животных. Еще было принято устраивать пиры и украшать могилы венками.

А вскоре на эти земли пришло христианство, и папа римский Григорий IV сделал 1 ноября Днем всех святых. Изначально этот праздник назывался All Hallows Even (Вечер всех святых), и через время это название сократилось до Halloween. Христианский праздник сохранил языческие традиции: задабривание злых духов, зловещие костюмы и огоньки в тыквах.

Праздник Хэллоуин приобрел наибольшую популярность в странах Нового света: в США и Канаде. Так получилось потому, что в XIX веке многие выходцы из Англии и Ирландии перебирались в Америку. С собой они принесли и праздники, основным из которых стал Хэллоуин.

Сейчас Хэллоуин в США и Канаде — самый «кассовый» праздник после Нового года. В преддверии Дня всех святых, в США организовываются огромные распродажи и ярмарки, дома украшаются атрибутами Хэллоуина, а люди наряжаются в костюмы, соревнуясь, у кого он страшнее и ужаснее.

Отмечается Хэллоуин и в других странах. Например, в Германии в этот день посещают замок Франкенштейна. Местные верят, что в этот день можно встретить привидение знаменитого ученого, которому удалось вселить жизнь в ужасную куклу. Во Франции в этот день ликует Диснейленд, где проходят парады вампиров, призраков и гоблинов. В Мексике День мертвых вообще включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Там этот день — настоящий народный праздник, который празднуется уже много веков как продолжение традиции народов майя и ольмеков.

А в Россию этот день пришел совсем недавно — 1990-е годы. У нас он не имеет «западной» сакральности и авторитета, скорее, вызывает споры. Не все россияне знакомы с историей этого праздника, а отмечают его вообще единицы. Хэллоуин в России — это, скорее, инфоповод для бизнеса провести тематические распродажи, ярмарки, вечеринки и мероприятия. Однако и у нас праздник набирает популярность с каждым годом, как набирают «градус» и споры вокруг него. Многие представители традиционных религий открыто выступают против праздника, потому что он противоречит русской культуре и прославляет «нечистую силу».

Кстати, одним из главных символов «нечистой» силы в европейской культуре является полнолуние. Однако на Хэллоуин это явление довольно редко — примерно раз в 20 лет. В 2020 году полнолуние как раз выпадает на Хэллоуин. Возможно, это одна из причин, почему этот год оказался таким сложным.