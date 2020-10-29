Американская писательница дала советы 40-летним женщинам

Американская блогер, автор книг и бывшая журналистка Шэллон Лестер выпустила видео на фоне 40-летия теледивы и модели Ким Кардашьян.

По мнению Лестер, многие женщины могут с опаской относиться к приближению 40-го дня рождения. Писательница уверена, что не стоит бояться возраста, наоборот — это отличная возможность стать лучшей версией себя.

Лестер обратила внимание на то, что многие люди совершенно иначе представляют себе 40-летие. Для них это уже старость. Этот стереотип разбивает Ким Кардашьян, которая отлично выглядит для своего возраста.

«Мне никогда не нравилось становиться старше. В один день моя мама спросила меня: "Как ты думаешь, твоя жизнь будет становиться хуже или лучше?". Я с уверенностью ответила: "Лучше!". Тогда она поинтересовалась, почему. Я начала перечислять: я стану богаче, успешнее, буду путешествовать, у меня будет много друзей. После этого мама спросила меня, почему я в таком случае не хочу становиться старше», — поделилась своей историей блогер.

После этого разговора Лестер задумалась, что вместо того, чтобы сфокусироваться на возможностях возраста, она только думала о его недостатках. Она советует всем, кто столкнулся с паникой перед возрастом, записать все его преимущества и выделить собственные достижения. Писательница считает, что даже если нет особых вершин, всегда есть знания — и именно они могут существенно повлиять на качество жизни.

Кроме того, Лестер напомнила, что для сестры Ким — Кортни Кардашьян — было тяжело принять тот факт, что ей исполняется 30 лет. Тогда она сильно нервничала, так как не понимала, почему все от нее требуют определиться с целями в жизни. При этом у нее было все в порядке в личной жизни, она успела к этому возрасту родить детей и построить карьеру, ее поддерживали семья и друзья. Но она не чувствовала себя уверенно. Писательница считает, что это давление может сыграть с человеком злую шутку в любом возрасте. Может казаться, что ты не достиг чего-то, а должен был. Не стоит на этом сосредотачивать свое внимание. Все понимание об успехе существует только в собственной голове.

Еще одной причиной, почему многие женщины бояться возраста, может быть «потеря» сексуальности.

«Мы боимся, что мы станем невидимы для мужчин, друзей и для общества в целом. Но знаете что? Это может случиться в любом возрасте. Если в нас нет ничего интересного, если в нас нет жизни и мы перестали быть любопытными, то мы и не будем привлекать других людей», — считает Лестер.

Писательница заявила, что женщинам в любом возрасте нельзя забывать о себе. Необходимо заниматься спортом, следить за внешностью, покупать стильную одежду и тогда можно будет сохранить ощущение внутренней молодости.