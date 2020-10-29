Возвращаем остроту в отношения — любовный гороскоп на 30 октября

Звезды подсказывают, как сегодня вновь разжечь огонь страсти.

Овен ‌‌

Многим Овнам астрологические тенденции принесут напряжение от общения со второй половинкой. Попробуйте спокойнее воспринимать эмоциональные спады и подъемы любимого человека. Возможно, одиноких Овнов посетит чувство, что их главная романтическая встреча еще впереди.

Телец

Если некоторым Тельцам не нравится атмосфера, царящая в их романтическом союзе, помните, что в ваших силах ее изменить к лучшему. Итоги встречи одиноких Тельцов с потенциальным партнером могут быть весьма далеки от романтических ожиданий.

Близнецы

Не исключено, что в сегодняшнем конфликте со второй половинкой, есть доля и вашей вины. Может быть, имеет смысл более объективно оценить свое поведение и манеру общения с партнером? Не исключено, что из событий дня одинокие Близнецы вынесут какой-то важный и ценный урок.

Рак ‌‌

Звезды предупреждают Раков, что ни в коем случае нельзя действовать импульсивно. Напротив, тщательное обдумывание ситуации принесет вам важное открытие, связанное с поведением объекта вашей симпатии. Свободные Раки в этот день будут пользоваться большим успехом.

Лев ‌‌

В этот день многие Львы могут почувствовать себя максимально загруженными делами. Это не самым лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком. Окружающие в этот день испытывают особую тягу ко многим свободным Львам. Но стоит ли вам с ними общаться – решать только вам.

Дева ‌‌

Вряд ли Девам удаться избежать конфликта, если они будут продолжать игнорировать проблемы своей второй половинки. Одиноких Дев звезды предостерегают от излишней самоуверенности. Иначе новые отношения могут расстроиться, а ваша репутация пострадать.

Весы ‌‌

Если сегодня Весам придется решать проблемы вашего романтического союза, постарайтесь максимально внимательно отнестись к мнению второй половинки. Для многих свободных Весов общение с противоположным полом может оказаться пустой тратой времени.

Скорпион

Скорее всего, общение между Скорпионами и их партнерами, трудно назвать гладким. Постарайтесь избежать выяснений отношений или сделайте их максимально корректными. Если некоторые свободные Скорпионы готовы завести легкие, ни к чему не обязывающие отношения, сегодня идеальное для этого время.

Стрелец

Стрельцам имеет смысл проявить снисходительность к любимому человеку. Строгость в этой ситуации – не лучшая тактика. А понимание и ласковое обращение могут сотворить маленькое чудо. Устройству личной жизни некоторых одиноких Стрельцов сегодня может посодействовать стечение обстоятельств.

Козерог

Если некоторые Козероги какое-то время находятся в ссоре с любимым человеком, сегодня партнер может предложить сесть за стол переговоров. Звезды советуют соглашаться на этот вариант. Путешествующие одинокие Козероги сегодня находятся под особенным благоволением звездных влияний.

Водолей

Сегодня постарайтесь не осложнять отношения со своей второй половинкой. Сейчас лучше всего позаботиться о сохранении уютной и комфортной атмосфере между вами. У свободных Водолеев жизнь будет бить ключом. Вполне возможно, что вы испытаете приток адреналина и приятное волнение.

Рыбы ‌‌

У многих Рыб в этот день есть уникальный шанс значительно улучшить стабильные отношения, внести в них новую струю. Ваши идеи о том как вернуть былую остроту эмоций, будут подхвачены любимым человеком. В дороге или путешествии одинокие Рыбы могут завязать несколько перспективных знакомств.