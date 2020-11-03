Любовный гороскоп на ноябрь: кидаемся в омут страсти с головой

Пожалуй, ноябрь — один из самых непростых месяцев года для амурных дел.

Планетарные энергии месяца как никогда сконцентрированы на транзитах главной планеты любви — Венере, а также Марсе — планете сексуальной активности. И они, к сожалению, в своих аспектах в основном негативные. Правда, есть и приятные исключения, которые многим оставят «пространство для маневра». После 4-го ноября Меркурий — планета контактов, поездок, торговли и информации возвратиться из ретроградного движения в прямое. Но до этого момента нежелательно заводить новые любовные знакомства: 95%, что ваш новый предмет воздыхания окажется совсем не таким хорошим человеком, которым покажется сначала. 6–14 ноября планеты длительных циклов — Юпитер и Плутоном, первый из которых имеет ярко позитивную природу и является «размножителем» любых процессов, а второй — планетой трансформации, гибели и возрождения, будут находиться в аспекте соединения. Эту ситуацию можно назвать в прямом смысле «любовным фронтом»: внутри многих пар будут разыгрывать буквально битвы на «выживание». В некоторых случаях отношения после некоторых разборок прояснятся и укрепятся, «восстанут из руин» скучной «бытовухи» и обретут новый смысл, вторую жизнь. Но многие пары рискуют распасться навсегда, без возможности восстановления, и этот разрыв может надолго оставить в душе глубокую рану. Новые же знакомства в большинстве своем окажутся судьбоносными: для некоторых эти отношения окажутся «роковой страстью», а для некоторых — крутым социальным лифтом, поднимающим высоко вверх социальный статус и денежный уровень жизни. В любом случае они будут неординарными, такое дается лишь раз в жизни. 8–10 ноября Венера будет находиться в оппозиции с Марсом. Этот промежуток времени можно назвать в прямом смысле «критическими днями» для любовной и семейной жизни. Ссоры и конфликты между мужчинами и женщинами будут возникать кругом — в любовных парах, в устойчивых семьях, на работе, на улицах, в транспорте. Если вы свободны, то ни в коем случае не знакомьтесь ни с кем с целью завести отношения: либо в лучшем случае ничего не получится, либо отношения окажутся короткими и будут развиваться по негативному сценарию. Если же у вас уже есть отношения или семья, то любым способом избегайте в эти дни конфликтов, чтобы они не углубились и не затянулись. 11 ноября Меркурий входит в знак Скорпиона. Почти целый месяц после этого момента люди будут склонными быть «острыми на язычок». В любовных и семейных парах возрастет желание «высказать друг другу все, что наболело», упрекать, обвинять друг друга, находить в своем партнере недостатки, критично относиться к любому поступку. Совет, аналогичный предыдущему: сместите фокус своего внимания и всеми способами старайтесь находить в своих отношениях хорошее, не доводите конфликт до предела, чтобы не потерять в отношениях любовь и тепло. 14–15 ноября Марс выходит из ретроградного движения и становится директным почти на два года. Сейчас очень хорошее время, чтобы начать проявлять активность на любовном фронте. Смело предпринимайте попытки познакомиться, если вы свободны, именно сейчас они увенчаются успехом и найдут взаимность. Если вы некоторое время не решались что-то сделать в личной жизни, то самое время на это решиться, именно сейчас ваше действие имеет большие шансы на успех. 13–15 ноября — Венера будет находиться в тригоне с Северным узлом. Это один из самых благоприятных периодов времени для смены имиджа. Любое внешнее изменение, предпринятое в эти дни, позволит не только выглядеть неординарно и эффектно, выделиться из толпы, но и найти и подчеркнуть в своей личности новые, красивые грани, которые ранее люди в вас не видели. Также это хорошие дни для новых знакомств и внесения свежей романтической струи в уже существующие отношения, для покупки косметики, украшений, одежды и средств ухода за внешностью. 22–23 ноября Солнце перейдет в знак Стрельца, а Венера — в знак Скорпиона. Эти дни будут настоящим «разгулом возможностей» для всех, кто занимается любовной и семейной психологией, а также женским коучингом: у них может существенно пополниться клиентура. Оно и немудрено: очень у многих женщин в это время повысится обидчивость, критичность по отношению к своим мужьям и любовникам, коллегам по работе, друзьям и родным, всплывут воспоминания о старых, порой даже забытых душевных ранах. 24 ноября Венера окажется в оппозиции с Черной Луной, и это явление может довести события предыдущих двух дней до негативного апогея — повысится вероятность тяжелых расставаний и решений об официальных разводах. Однако, если вы в данном аспекте от мыслей и слов перейдете к делу, то через некоторое время сильно об этом пожалеете, так как обнаружится, что решение о расставании окажется в корне ошибочным и вредным. Поэтому настоятельно рекомендуется не принимать в эти дни никаких кардинальных решений в любовной сфере. Также не стоит в эти дни ни с кем знакомиться, даже если это знакомство запланировано не для амурных дел, а для бизнеса или решения бытовых проблем: новый знакомый окажется с «изъяном», совсем не таким, как вы ожидали, что обнаружится не сразу и принесет впоследствии множество неприятных сюрпризов. 27–28 ноября Венера войдет в аспект оппозиции к Урану, а значит повысится вероятность сокрушительных негативных событий на любовном фронте — крупных скандалов на повышенных тонах, бытовых драк, неожиданных и резких ссор на ровном месте. Для новых знакомств эти дни еще более неподходящие: велика вероятность познакомиться с человеком, который долгое время будет играть для вас роль палача или жертвы. Поэтому совет здесь аналогичный вышеуказанному: воздержитесь в эти дни от любых действий в сфере личной жизни, иначе «будет себе дороже». 29–30 ноября: Солнце в тригоне с Хироном. Пожалуй, это одни из самых лучших дней для перемирия, если вы поссорились с любовником или супругом. Особенно хорошо для этих целей пригласить стороннее лицо, миротворца: именно посредническая помощь и дипломатия будут наиболее эффективна для воссоединения охладевших душ и разжигания в них огня нового сердечного тепла.

Овен ‌‌

В 1 декаде ноября Овнам важно выслушать партнера (хотя, скорее всего, ничего нового они не услышат). В любовных диалогах не раз будут затронуты деликатные интимные темы и нюансы гендерной психологии. Обсуждать сложные темы станет легче. Пары, пережившие кризис, могут рассчитывать на новый этап в близком будущем. Даже при острой ссоре не выйдет сжечь мосты, придется как-то ладить друг с другом.

Телец

Любовные диалоги Тельцов в ноябре развиваются поэтапно. В 1 декаде придется довольствоваться интуитивным взаимопониманием. Во 2 декаде партнер разберется в себе и вновь выйдет на контакт. Вам же лучше вступить в дуэт в 3 декаде, и тут, независимо от ситуации, с беседой не тяните: она поможет либо укрепить узы и обновить клятвы верности, либо вовремя расставить акценты и разойтись без лишних драм.

Близнецы

Близнецам стоит расставить акценты в своих любовных отношениях в течение 1-2 декад ноября. В 3 декаде вам может быть не до романтики, станет сложнее поговорить, объясниться. Если в это время партнер начнет поглядывать на сторону, смело реагируйте на этот фокус радикальным жестом неприятия и не цепляйтесь за старое: не за горами другая жизнь, а с ней новые друзья и неожиданные сердечные увлечения.

Рак ‌‌

В ноябре не думать о делах сердечных и интимных Ракам так же сложно, как «не думать о белой обезьяне». Этот месяц будет постоянно подбрасывать триггеры для воспоминаний, поводы для встреч или темы для переписки. Если вы привыкли делиться личным в Сети, стоит убрать под замок старые записи на персональных страничках, иначе однажды ваши публичные излияния или фото могут дать против вас оружие.

Лев ‌‌

В ноябре Львы не в лучшей форме, поэтому могут быть уязвимы и не слишком удачливы в своей личной жизни. Звезды советуют следить за своими словами в минуты уныния или гнева, так как партнер становится склонен к контролю и все чаще запоминает каждое сказанное вами в сердцах слово. Также, ваши слова ему (ей) могут передать общие друзья. Неудачный месяц для сближений, знакомств, доверительных бесед.

Дева ‌‌

Любовная тишь и гладь для Дев в ноябре - лишь видимость. Даже благополучным парам пора позаботиться об укреплении своего союза, иначе в скором будущем любая тайная червоточинка начнет его ослаблять (причем с неожиданной стороны). Девам-консерваторам, верным своим любимым и желающим оставить все как есть, ноябрь дает время заново утвердиться в своих чувствах или получше привязать к себе партнера.

Весы ‌‌

Влюбленным Весам не стоит молчать о важных для них вещах в первые дни ноября. В числе прочего, этот месяц поможет честно поговорить об интимных нюансах в спальне. Отношения останутся непростыми, но прочными. Труднее всего будет их разорвать, а легче всего - подвести к новой, более благоприятной странице. Вам придется быть хорошим психологом. Не бойтесь отстаивать свои границы через ультиматум.

Скорпион

Скорпионы в ноябре дипломатично отвоевывают свои позиции в отношениях, но больше на словах, чем на деле. Во 2 половине ноября звезды советуют не молчать о своих чувствах и вести диалог, но не придавать поверхностной гармонии особого значения. Партнер полон сюрпризов, и вскоре вы в этом убедитесь, но пока беседа управляема, наслаждайтесь ею. Романтичной и волнующей будет последняя неделя ноября.

Стрелец

В любовные беседы Стрельцов ноябрь вносит много тонких подтекстов. Возможны запоздалые известия, признания. Вам могут сообщить интригующие подробности о прежнем или действующем партнере, в том числе, анонимно. Начинать новые отношения, как и развивать старые, звезды пока не советуют. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей любовной биографии было как можно меньше сомнительных моментов и слепых пятен.

Козерог

Влюбленных Козерогов ноябрь застанет на распутье. Многие Козероги будут цепляться за прошлое (даже плохое) и противиться новым сценариям (даже хорошим). Возможна ностальгия и легкая депрессия. Наиболее сложны 1-2 декады ноября. В 3 декаде уместны задушевные разговоры и воспоминания о совместном прошлом, но «починить» сломанный союз они вряд ли помогут. Строить новые отношения помешает недоверие.

Водолей

Водолеям в ноябре лучше не давать воли чувствам, так как самая хорошая ситуация может обернуться к ним своей плохой стороной. Звезды подсказывают, что мелкие оплошности этого месяца могут иметь неприятные последствия в будущем, и советуют соблюдать некоторые меры предосторожности - например, не смешивать отношения, деньги и карьеру. Нежелательно становиться для партнера психологом и «жилеткой».

Рыбы ‌‌

В ноябре Рыб связывает с партнером традиционная точка пересечения интересов, например, общность взглядов. Звезды намекают, что впредь на нее рассчитывать не стоит, и советуют подумать, что объединит вас в будущем, кроме романтики и секса. Союз может развалиться, если один из вас (или вы оба) разуверились в прежних ценностях. Желание общаться будет прямо пропорционально разделяющей вас дистанции.