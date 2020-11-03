5 знаков зодиака, которым грозит развод в ноябре

Таролог Александра Харрис рассказала, какие знаки зодиака могут развестись в ноябре.

Отношения Овнов с противоположным полом в этом месяце будут достаточно напряженными. Тонкая грань между бытовым спором и настоящим конфликтом очень тонка, как и эмоциональное состояние представителей знака. В конце ноября Овны будут слишком импульсивны, и реакции представителей знака способны спровоцировать конфликт в общении. Это касается любых партнерских отношений, так что внимание к тому, как вы реагируете на слова окружающих, необходимо уделять в общении со всеми, кто что-то значит в вашей жизни.

Не пытайтесь навязать свое мнение партнеру в первые две недели ноября. Близнецы сейчас могут выстраивать ложные стратегии по достижению гармонии в отношениях. Ваши действия скорее будут направлены на удовлетворение личных потребностей, а не на укрепление союза. Постарайтесь прислушиваться к точке зрения партнера, не игнорируйте сигналы, которые посылает вам близкий человек. Такое недопонимание может спровоцировать желание развода.

Для Дев наступает не самый радужный период, связанный с отношениями. Не все в течение ноября будет зависеть от вас. Будьте готовы к тому, что партнер сам проявит себя с неожиданной стороны, которая, скорее всего, разочарует вас и даже шокирует. Не настраивайтесь на негатив изначально и не поддавайтесь ложным подозрениям, но оценивайте ситуацию объективно, если кто-то в вашей жизни занимает незаслуженное место.

Накопившиеся за долгое время вопросы в отношениях всплывут у Скорпионов в этом месяце. Будьте готовы к тому, что вам придется выслушивать претензии партнера и решать трудности в отношениях как пара, а не поодиночке. Компромисс поможет вам разрешить ситуацию, но прийти к нему будет достаточно сложно. Поймите суть обращения близкого человека и осознайте, что вы не всегда стоите в правильной позиции и тоже совершаете ошибки. Пересмотрите свое отношение, если кто-то, кто вам дорог, больше не может терпеть ваше поведение. Развестись бывает гораздо проще, чем сохранить отношения.

Проблемы в отношениях Рыб в этом месяце по большей части будут заключаться в недоверии. Взаимные претензии и обвинения в начале ноября способны создать конфликтную обстановку, которая продержится между вами надолго. Крики и истерики не помогут делу, но они обязательно будут, если вы не захотите контролировать свои эмоции. Такая тенденция в отношениях точно не пойдет на пользу.