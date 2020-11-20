Кто такие люди-тройки и почему им везет в деньгах

Нумеролог подробно рассказывает том, какой отпечаток на личности оставляет число судьбы с цифрой 3.

Нумерологическая карта человека несет наиболее вероятную историю вашей жизни с максимальной точностью, так как в ней находят отражение врожденные таланты, одаренность, потенциал и особенности личности.

Нумерологическая карта помогает не тратить долгие годы на поиск себя, а получить ответы на самые важные вопросы уже сегодня. Опираясь на магию чисел рождения человека, можно понять, как выйти победителем из той или иной ситуации, решить любые проблемы, а в некоторых случаях и просто вовремя подстелить соломку. Сегодня мы поговорим о числе судьбы с цифрой 3.

Как же рассчитать число судьбы

Для этого вам необходимо сложить ваши цифры дня рождения, месяца рождения и года рождения между собой. Ноль в нумерологии не считается.

Например:

13.05.1990 — дата рождения

1+3+5+1+9+9=27

Далее складываем 2+7=9

Вот так и получается число судьбы.

Что касается людей «троек», то их предназначение — подбадривать дух окружающих, веселить. Это человек-счастливчик, любимец фортуны, с таким точно не будет скучно. Образ — представитель избалованной «золотой молодежи», его девиз: «Улыбайтесь, господа!». Это в первую очередь оптимисты, жизнелюбы, довольно рано они понимают, что мир не угрюмый, положительные эмоции нужны им как воздух.

Сфера деятельности. Это индустрия красоты, бизнес, связанный с одеждой или красотой. Все, что касается искусства, — это подвластно тройке. Они отлично пишут стихи, картины, музыку. Становятся очень хорошими актерами.

Тройку защищает женский ангел хранитель. Он сопровождает людей, которые склонны к авантюре и риску. А «тройки» — по жизни авантюристы. Их ангел хранитель довольно строгий, не любит, когда его не слушают.

Люди, рожденные под этим числом, постоянно развиваются на протяжении всей жизни. Они наделены такой энергией, что цель и стремления, которые такие люди часто не завершают до конца, дают им жилку целеустремленности. У них есть стремление творить и выражать себя в искусстве. Они очень эмоциональны, не склонны принимать решения, часто следуют зову сердца и пускают все на самотек. Люди с числом 3 обожают быть в центре внимания. Они могут легко перетянуть одеяло на себя, могут налаживать контакты. В общении такие люди открытые, быстро завоевывают внимание.

В финансовом плане фортуна очень любит таких людей. Такие люди притягивают к себе денежные средства, в принципе не прилагая к этому особых усилий. Они способны прожить и зарабатывать на собственном творчестве. Для «троек» важно пользоваться популярностью. Они не отличаются завидным постоянством в любовных отношениях. Но если у них будут гармоничные и крепкие отношения, где есть любовь, они будут хранить верность.

У них очень развита интуиция, острый и живой ум, хорошее чувство юмора и открытость в общении. Обаятельность, красивая внешность — это про них. Самое главное в них — ораторские качества, что немаловажно для любого человека.

Теперь про минусы. У таких людей есть склонность к диктатуре. Им всегда нужно что-то прокомментировать, что-то добавить. Они отличаются злопамятностью. Агрессивность иногда проявляется, когда камень попадает в их огород. Очень ревнивые люди. Лень, когда силы иссякают, одолевает таких людей. 3 — одна из самых удачных и счастливых цифр. С давних времен ей придавали особое значение. Даже сегодня это число обладает аурой загадочности, совмещает в себе прошлое, настоящее, будущее, жизнь и смерть. Такая цифра совершенна во всей вселенной.