Знаки зодиака наших любимых киногероев

Иногда зрители гадают, кто есть кто по знаку зодиака из любимых сериальных персонажей. Астрологи определили нескольких из них абсолютно точно.

Кэрри Брэдшоу «Секс в большом городе» — Водолей

Главная героиня сериала, определённо, Водолей. Она много размышляет о жизни и любви, не умеет нести ответственность за свои поступки, проявляет крайне противоречивые эмоции. А ещё девушка способна дружить с бывшими любовниками и легко может переспать с другом-мужчиной. Всё это признаки воздушного Водолея. К тому же, Кэрри не любит обыденность. Она –творческий человек, которому не подходит график работы с 9 до 18.

Росс Геллер «Друзья» — Весы

Росс обладает несомненным обаянием, при этом с трудом принимает решения (даже пользуется для этого в одной из серии шариком судьбы). А ещё он довольно рассудителен, спокоен, хороший друг и отец. Некоторая инфантильность героя также выдаёт в нём представителя этого знака.

Дейенерис Таргариен «Игра престолов» — Лев

Красавица из выдуманного мира, скорее всего, не смогла бы всю жизнь находится в тени сильного Кхала. Ей нужны власть, борьба и победы. Мать драконов очень красива и привлекательна- это тоже отличительная черта Львов. Помимо этого, Дейенерис справедлива и отважна. Типичная львица.

Баффи «Баффи – истребительница вампиров» — Дева

У этой героини наблюдается ярко выраженная педантичность и любовь к порядку. Она очень рациональна, как любая Дева, и стремится всё держать под своим контролем. А ещё Баффи – очень смелая девушка, и это тоже отличительная черта знака.

Фиби Холливелл «Зачарованные» — Скорпион

Фиби –очень глубокая, хоть и противоречивая натура. Она обладает нестандартным мышлением и глубокой интуицией (не зря её основной дар –предвидение), чем часто спасает от смерти всю компанию. А ещё Фиби постоянно заводит романы и в целом привлекает мужчин. В ней живут как добро, так и зло. Всё это –точные характеристики Скорпиона.

Пенни «Теория большого взрыва» — Телец

Тельцы всегда привлекательны для противоположного пола, и Пенни- яркое тому подтверждение. Девушка принимает себя такой, какая она есть и насаждается жизнью. Она рассудительна, как Телец. А ещё обладает замечательным чувством юмора.

Моника «Друзья» — Овен

Моника любит соперничать и побеждать. Даже её фанатичная любовь к порядку – настоящая борьба. Ещё Моника довольно прямолинейна, готова высказать в лицо всё, что думает. И очень упряма – никогда не сдаётся. Как и любой Овен, она – хороший и заботливый друг.

Саманта Джонс «Секс в большом городе» — Лев

Она всегда стремится к власти. Это огненная, яркая женщина, которая, как любая Львица, обожает хорошо одеваться и жить в роскоши. Саманта пользуется вниманием мужчин. Героиня любит секс и не скрывает этого, легко меняя партнёров. Говорит об это прямо, не юлит и придерживается собственной точки зрения. Всё это – типичные характеристики знака.

Фиби Буффе «Друзья» — Близнецы

Фиби – самый неординарный герой сериала. Она удивляет друзей мистическими размышлениями, носит в сумочке золотую рыбку, сочиняет странные песни. Фиби при это имеет сильный характер, которому позавидовал бы любой мужчина. Несмотря на тяжёлые обстоятельства, она умеет радоваться жизни. А ещё девушка часто помогает друзьям своими гениальными идеями. Фиби умеет быть разной, как и любой нормальный Близнец.

Шарлотта Йорк «Секс в большом городе» — Весы

Шарлотта –самая романтичная героиня сериала, верящая в любовь и сказки. Она очень женственна, разбирается в искусстве, обладает тонким вкусом. Девушке сложно принимать решения, особенно если они касаются смелых поступков. А ещё Шарлотта ранима и нежна, как все Весы.