Меньше пустых обещаний — любовный гороскоп на 1 ноября

Сегодня не стоит обещать слишком многое и заходить далеко в своих грезах.

Овен ‌‌

Не исключено, что Овнам придется преодолеть соблазн восстановить отношения с бывшим возлюбленным, так как отношения с нынешней второй половинкой вас сейчас не радуют. Одиноким Овнам стоит призвать на помощь все свое обаяние, чтобы покорить интересного человека.

Телец

Если вы чувствуете, что над вашей головой сгущаются тучи непонимания с любимым человеком, постарайтесь сдержать чувства и обойти острые углы. Со временем вы поймете, что сделали правильный шаг. Одиноким Тельцам в общении придется призвать на помощь сообразительность.

Близнецы

Рассудительность и здравый смысл помогут Близнецам достойно выйти из двусмысленной ситуации коллегой, проявляющей интерес. Звезды подтверждают, что не стоит рисковать отношениями с пассией. Если вы пока одиноки, отнеситесь легко ко всему, что сегодня произойдет.

Рак ‌‌

Астрологический фон сегодняшнего дня настолько напряженный, что Ракам понадобится надежная опора, за которую можно крепко ухватиться. Может быть, это будет рука любимого человека? Одинокие Раки могут пересмотреть первое впечатление о новом знакомом.

Лев ‌‌

Одинокие Львы, не удивляйтесь, если на горизонте появятся бывшие возлюбленные. Они попытаются вернуть вас, пытаясь «поиграть» прежними чувствами. Львам, состоящим в стабильных отношениях, звезды рекомендуют отказаться от неперспективной интрижки.

Дева ‌‌

Игривое настроение второй половинки никак не соответствует напряженному ритму вашей деловой деятельности. Впрочем, это не повод обижать пассию. Постарайтесь найти время для любимого человека. Одиноким Девам придется сопротивляться напору ухаживаний поклонников.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня вам предстоит вспомнить о бывшем возлюбленном. Звезды не советуют искать с ним встречи, так как восстановление отношений вряд ли будет неперспективным. Одинокие Весы, дайте волю воображению в полную силу!

Скорпион

Если в этот день вы будете скучать по любимому человеку и думать о вашей встрече, постарайтесь отвлечься интересным делом. И время быстрее пройдет, и день пройдет с пользой. Одиноким Скорпионам сегодня поймают волну удачи, но удержаться на ней будет непросто.

Стрелец

Стрельцам день принесет массу переживаний по отношению к объекту вашей симпатии. Постарайтесь справиться с чувствами и продемонстрировать в поведении спокойствие и уверенность в себе. Одинокие Стрельцы произведут неизгладимое впечатление на поклонника.

Козерог

События этого дня заставят посмотреть на свои отношения с любимым человеком с другой точки зрения. Скорее всего, это повлечет изменения и в интимной жизни. Одиноким Козерогам звезды советуют отнестись с долей юмора к попыткам флирта со стороны окружающих.

Водолей

Звезды предупреждают Водолеев о возможности двусмысленной ситуации с бывшим возлюбленным. Не заходите слишком далеко в своих обещаниях восстановить отношения, если не уверены, что ваш нынешний союз на грани распада. Одинокие Водолеи могут стать жертвой глупого розыгрыша.

Рыбы ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Рыб к развлечениям и удовольствиям. Однако вряд ли любимый человек согласится присоединиться к вам. Постарайтесь учесть его вкусы и желания. Одиноким Рыбам не стоит в флирте заходить слишком далеко.