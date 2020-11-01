Снимаем розовые очки — гороскоп на 1 ноября

16-17 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Тельце помогают сохранять базовое спокойствие, советуют разумно распоряжаться активами, оценивать ситуацию объективно и реалистично.

Там, где запаздывает процесс восстановления формальной справедливости, удастся поддерживать стабильность. День подходит для паузы в переговорах, восполнения физических сил или материальных резервов. Он призывает к ответственности, практичности, профессионализму, верности прежним планам и идеалам. Оборотная сторона следования старым правилам и ценностям - консерватизм: будет сложно дать ход новому делу или выйти за рамки знакомых шаблонов.

Овен ‌‌

Овнам звезды подсказывают, что сегодня хорошо наводить порядок, делать закупки, восполнять запасы, заниматься инспекцией ресурсов и материалов. День поможет экономнее вести хозяйство и ранжировать потребности, добавит организованности, объективности, практичности, ответственности в материальных вопросах. Хорошо заняться оценкой произведенных работ и затрат, урегулированием финансовых разногласий.

Телец

Сегодня звезды дают Тельцам возможность что-то прояснить, восстановить и заново наладить. Стоит пользоваться своим законным правом урегулировать давний насущный вопрос, так как времени сделать это становится меньше. Вскоре вы будете лишены тех льгот, на которые все еще делаете ставку по инерции. Особенно, при смене гражданства, статуса, должности, при увольнении или выходе на работу после учебы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам сделать своей целью укрепление бытовых и финансовых тылов. Стабильность в этот день важнее прогресса. Не стоит спешить с разрушением материальных основ. Не помешает убедиться в том, что все ценное сохранено и ветер перемен не развеет в пыль плоды прежних стараний. Важно иметь резерв на переходный период, особенно, если планируется путешествие или идет лечение.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важна стабильная картина будущего. Именно ради нее многие Раки будут поддерживать отношения с друзьями, партнерами или инстанциями по старой привычной схеме. Звезды поощряют такой прагматизм, но также советуют проявить дальновидность и учесть идущие перемены: возможно, часть единомышленников вскоре покинет вас, прежний проект будет закрыт или реорганизован, а сообщество распущено.

Лев ‌‌

Для Львов сегодня в приоритете профессионализм, прагматизм, организованность, почтение к правилам и традициям. Звезды напоминают, что прогрессивные цели и планы не означают полной отмены старых принципов. Например, если вы хотите перемен в карьере, не стоит идти радикальным путем и стартовать с нуля - лучше поискать новое поле для применения прежнего опыта или задачу под сложившуюся команду.

Дева ‌‌

Сегодня сама судьба ведет Дев проторенным безопасным путем, дает материальную, профессиональную и моральную поддержку. Вы сможете лишний раз утвердиться в своих правах в чужой стране или во влиятельной среде - но лишь в рамках старых планов и проектов, время которых на исходе. Старыми привилегиями, льготами, покровительством лучше пользоваться прямо сейчас: их польза для будущего под вопросом.

Весы ‌‌

В этот день Весам лучше действовать с оглядкой на законы, порядки и традиции, не отключать системы безопасности. Не стоит уповать на прогресс: новые правила не всегда отменяют старые и не все новшества вошли в полную силу. Нужна умеренность в расходовании общих ресурсов, семейных, заемных и доверенных средств. Не помешает сдержанность в личных аппетитах и амбициях, в бытовых и интимных запросах.

Скорпион

Сегодня баланс интересов Скорпионам поможет удерживать проверенная схема. Это может быть давний регламент, сложившийся баланс убеждений или материальных интересов. Люди и инстанции, дружбой с которыми вы дорожите, сами будут заинтересованы в контакте с вами или в использовании ваших ресурсов. Не стоит форсировать в этот день заключение принципиально новых союзов и радикальные реформы в старых.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит поддерживать привычный порядок в повседневных делах, особенно, в их материально-практической части. Не стоит радикально менять привычную схему лечения, снабжения, денежных расчетов или рутинной работы. Этот день призывает вас к хозяйственности. Не стоит скаредничать, но деньги желательно тратить с толком. Средства на текущие расходы придется черпать из старых запасов.

Козерог

Сегодня многое идет по плану Козерогов (или неплохо согласуется с ним, несмотря на неожиданность происходящего). Многие Козероги не без оснований усмотрят в этом благословение небес и подтверждение своей правоты. Звезды напоминают, что все удачи этого дня основаны на логике прошлого, и не советуют вам применять ее, планируя свое будущее: попытка повторить успех сулит неминуемое разочарование.

Водолей

События дня заставят Водолеев считаться с прошлым, уважать правила и традиции, даже дома поступать практично и с оглядкой. Вы можете столкнуться с границами, инерцией, консерватизмом, старым предубеждением. Также, вас может сдержать здравый смысл и печальный опыт. Придется укреплять тылы, проверять надежность охраны или прочность фундамента, осмотрительнее выбирать жилье, банк, паркинг, хостера.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы легко выйдут из любой сомнительной ситуации, либо беды обойдут их стороной. Внешние новшества не пойдут вразрез с их главными планами. В таком везении не стоит искать магическую подоплеку. Роль щита или «шапки-невидимки» может сыграть заработанный вами в прошлом авторитет или вовремя полученный статус. Вас может спасти уважение, которое питает к вам ваш наставник, коллега или друг.