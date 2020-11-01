Успех на вашей стороне — финансовый гороскоп на 1 ноября

Сегодня вам сопутствует удача — пользуйтесь этим моментом.

Овен ‌‌

У Овнов этот день благоприятствует учебе и деловым контактам. Если вам сегодня предстоит сдавать экзамены по переаттестации, то лучше запланировать это на первую половину дня. В это время ваш интеллект будет более активным, и вы сможете ответить на все вопросы. Во второй половине дня воздержитесь от проявления личных инициатив в делах, связанных с карьерой.

Телец

У Тельцов первая половина дня складывается благоприятно для выполнения профессиональных обязанностей. Вам удастся выполнить плановые задания и повысить уровень доходов. Также вы сможете приобрести много полезных навыков при работе с инструментами. Вторая половина дня может затормозить вашу работу. Будьте тактичнее в отношениях с коллегами по трудовому коллективу.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня удастся реализовать многое из того, что было запланировано. Относитесь к делам с легкостью и беритесь за работу с хорошим настроением. Необходимо верить, что все у вас получится – и тогда в реальности все так и будет. На вторую половину дня запланируйте то, что останется из не очень существенного и значимого.

Рак ‌‌

У Раков в этот день открываются пути к карьере, однако все они будут неоднозначными. Вы сможете добиться улучшения отношений с вышестоящим начальством. Возможно, вам дадут выполнить поручение деликатного свойства. В это время ваши отношения с начальством будут особенно доброжелательными и доверительными. На вторую половину дня лучше не планировать серьезных дел.

Лев ‌‌

С утра Львам удастся добиться успеха в профессиональном обучении. Вы преуспеете в любых видах умственного труда благодаря интеллектуальной активности и хорошей памяти. Особенно эффективной будет учеба в составе небольших творческих групп. В профессиональном плане это хороший день для работников общественных организаций, акционерных обществ и кооперативов.

Дева ‌‌

У Дев в первой половине дня будет благоприятное время для продвижения в карьере и урегулирования вопросов, связанных с профессиональным ростом. Особенно это относится к тем, кто уже занимает руководящую должность. Отношения с вышестоящим начальством складываются вполне доброжелательные и конструктивные. Вы сможете выполнить и перевыполнить плановые задания.

Весы ‌‌

У Весов сегодня удачный день для профессиональной учебы и применения полученных знаний на практике. В первой половине дня вы с легкостью сможете усвоить даже достаточно сложный учебный материал. Успешно идет обмен опытом. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для тех, кто работает в сфере услуг и находится в непосредственном контакте с клиентами.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня удастся успешно урегулировать некоторые финансовые вопросы. Особенно это касается погашения долгов и своевременных выплат по счетам. Также это хорошее время для прохождения производственной практики, обучения навыкам работы с инструментами под руководством опытного наставника. Вторая половина дня может быть связана с техническими сбоями в работе.

Стрелец

У Стрельцов первая половина дня складывается благоприятно для поисков новой работы, рассылки резюме, прохождения собеседований с потенциальными работодателями. Заниматься трудоустройством и подписывать трудовой договор тоже лучше с утра. Вторая половина дня неблагоприятна для составления планов работы и участия в коллективных мероприятиях любого рода.

Козерог

У Козерогов первая половина дня складывается благоприятно для выполнения профессиональных обязанностей. Вы успешно будете взаимодействовать как с начальством, так и с коллегами по трудовому коллективу. И в ходе этого взаимодействия легко и свободно будут решаться любые текущие вопросы. Вам могут поручить важное задание, которое подчеркнет рост доверия к вам со стороны начальства.

Водолей

Водолеи в этот день будут настроены творчески и оптимистично. Это позволит вам браться за новые дела и быстро ими овладевать, приобретая новые знания, навыки и опыт. Это прекрасное время для поездок в другие регионы и страны с целью обмена опытом. Успешно проходят профессиональные конкурсы, кастинги. Вы сможете занять лидирующие позиции в конкурентных видах деятельности.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день сопутствует удача в делах, требующих завершения. Если у вас с прошлых дней оставались незавершенные дела, то сегодня в первой половине дня вы сможете их на удивление легко и быстро закончить. Наиболее удачно поработают те, кто связан со сферой недвижимости, работает в организациях, занимающихся ремонтно-строительными работами, коммунальными услугами.