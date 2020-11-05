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Какие знаки зодиака круто разбогатеют в ноябре

Волгоградская правда9 часов назад
Фото: depositphotos

Финансовый вопрос для многих остается актуальным в это непростое время.

Однако, по мнению астрологов, уже вскоре некоторым знакам предстоит забыть, что такое нужда.

Достаточное количество денег в ноябре наконец-то будет у Близнецов. При этом на них обрушится мощный финансовый поток, который будет длиться не один день. Стать по-настоящему богатыми Близнецам помогут старые проекты и вложения.

Заслуженное вознаграждение в предстоящем месяце ожидает и Дев, которые трудились не покладая рук долгое время. Представители знака могут смело рассчитывать на прибавку к зарплате, премию и продвижение по карьерной лестнице.

Щедрый подарок судьбы получат в ноябре и Водолеи. Принимать его астрологи советуют с благодарностью. При этом среди источников дохода нужно выбрать приоритетный и в дальнейшем на нем сосредоточиться.

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