Китайская метафизика о здоровье в ноябре

Два последних месяца года звезда болезни Тянь Жуй будет очень активна. Поэтому сейчас совсем не время расслабляться и забывать о профилактике и мерах предосторожности.

Западный дом, в котором будет пребывать звезда, «отвечает» в том числе за легкие. В этом же доме находятся знаки Дин и У. Это в том числе наши рот и нос. Поэтому ношение маски в людных местах по-прежнему будет не лишним.

В энергетическом аспекте ноябрь – месяц сильной энергии воды и слабой энергии огня. Соответственно, болезни и недомогания часто могут быть связаны с дисбалансом именно этих элементов. Другими словами, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой или мочеполовой системами, будьте внимательнее к своему состоянию и вовремя поддержите свой организм и медикаментозно, и правильным образом жизни.

Особенно, если вы родились в годы, оканчивающиеся на 3, в год или день Змеи, или в вашем раскладе присутствует знак Дракона.

Дело в том, что «Тройки» и Змеи находятся в аспекте столкновения с энергиями месяца. А для слабого здоровья столкновение – это всегда некий стресс.

Драконы, в свою очередь, образуют аспект Наказания Воды с энергиями года и месяца. В плане физиологии это может проявиться в проблемах с мочеполовой системой, неприятностях, связанных с переохлаждением, несвоевременным купанием, употреблением неправильных напитков и другими нежелательными проявлениями стихии Воды.

Для ослабления аспекта Драконам и Змеям, хорошо весь месяц носить с собой амулет в виде Тигра. Это может быть просто картинка в телефоне. Дело в том, что Тигр комбинируется с энергией Свиньи месяца, тем самым отвлекая ее от столкновения со Змеей и аспекта наказания с Драконом.

Дом месячного расклада, который преодолевает болезнь, южный.

Он связан с теплом. Поэтому тепло нужно всячески сохранять и поддерживать.

И не только в вашем доме и в одежде, которую вы носите.

В питании также следует отдавать предпочтение согревающим продуктам. Полезно увеличить количество жирной сладкой пищи с сильным ароматом и количество горького. Это поддержит тепло в теле, поможет справиться с холодом и защитит ваше сердце.

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)