Перемен требуют наши сердца — гороскоп на 2 ноября

17-18 лунные сутки. В начале этого дня Луна в Тельце «без курса» препятствует инициативе и контакту, тормозит перемены.

Наверстать упущенное (в том числе, восполнить дефицит информации и общения) удастся во второй половине суток, благодаря ингрессии Луны в Близнецы. Она создаст условия для продолжения диалога, сотрудничества, флирта, для возобновления обменных и посреднических операций, для возврата к параллельным играм и маневрам, процедурам сравнения и выбора. Возрастет мобильность, усилится любопытство. Вечер подходит для обмена любезностями и мирными жестами, для подбора аксессуаров, парфюмерии и косметики.

Овен ‌‌

В начале дня Овнам лучше заниматься несложными рутинными делами. Не стоит забывать о полноценном питании: это лучший способ восстановить силы и приготовиться к новой волне событий. Вторая половина дня принесет оживление информационного фона, усилит любопытство и общительность, даст вам пищу для сравнений. Появится повод для поездки, продолжения переговоров, обмена мнениями или жестами симпатии.

Телец

В первой половине дня Тельцы могут никуда не спешить. Также, можно не обращать слишком большого внимания на детали обстановки. В приоритете в это время - ваши собственные планы и текущие нужды. Во второй половине дня, наоборот, приветствуется фокус на окружающем мире. Общительность поможет вам улаживать мелкие проблемы в отношениях с людьми, совершать удачные покупки и небольшие выгодные сделки.

Близнецы

Начало дня Близнецам имеет смысл провести вдали от суеты. Можно позволить себе опоздание, уединение или лишний час сна, плотный завтрак. Личные встречи рекомендуется отложить до второй половины дня: в это время вы станете подвижнее и привлекательнее. Вам окажется проще замаскировать свои недостатки и недомогания и подчеркнуть выигрышные качества (таланты, общительность, вкус, красоту или стиль).

Рак ‌‌

Для Раков день начнется с полосы спокойствия, но затишье продлится недолго. В первой половине суток дела пойдут по инерции, не стоит ждать крупных сдвигов. Ближе к вечеру многое начнет зависеть от окружения и сферы интересов, а также от уровня общительности и подвижности. Ваши шансы вырастут, если вы обаятельны, готовы подстраиваться и ничего не имеете против альтернативных путей достижения цели.

Лев ‌‌

Новые впечатления и приятные возможности Львам сегодня несет вторая половина дня. Утро лучше посвятить обязательным, но не слишком сложным процедурам в рамках знакомого плана, при этом желательно доводить все дела до конца или не браться за них вовсе. Во второй половине суток появится больше легкости, свободы маневра и «ветра в голове», вы станете коммуникабельным и легким на подъем романтиком.

Дева ‌‌

Начало этого дня порадует консервативных Дев, заинтересованных в стабильности, а вторая половина суток - тех, что хотят динамики. В затруднительной ситуации кто-то подскажет вам остроумный и мягкий выход из кризиса, но вам наверняка потребуется посредник или напарник. Помимо целеустремленности, вам пригодится обаяние, ловкость, контактность или готовность отплатить за услугу равноценной услугой.

Весы ‌‌

Весам стоит перенести все мероприятия на вторую половину дня, так как именно в это время обстоятельства начнут складываться для них удачно. Появятся условия для возобновления переговоров и сотрудничества, совмещения функций, обмена мнениями, сравнения вариантов. Успеху поспособствуют ваши красноречие и обаяние. Не стоит недооценивать скромные мелкие подвижки: они - предвестники крупных побед.

Скорпион

В начале дня Скорпионы и их партнеры - заложники старых сценариев. Возможна верность отношениям по привычке или из-за выгод. Если нужные люди молчаливы, вторая половина дня позволит вам узнать что-то из посторонних источников: от третьих лиц, через сплетни и общих знакомых. Не стоит забывать, что таким же путем другие могут узнать что-то о вас. Не лучший момент для начала серьезных переговоров.

Стрелец

В начале дня Стрельцам стоит посвятить пару часов обязательной рутине или своему здоровью. Вторая половина дня подходит для неофициальных переговоров и переписки, а также для личных бесед и легкого флирта. Кто-то из ваших собеседников будет не прочь совместить эти две стороны одной медали и может сам выйти на связь с вами ради такой цели. Даже если вы сегодня не в настроении, стоит откликнуться.

Козерог

Козерогам звезды советуют начать этот день с отдыха или умеренных нагрузок. Во второй половине суток успех в любом деле потребует подвижности, общительности, ловкости, любезности и дипломатичности. Это подходящее время для небольших поездок, повторных визитов и переговоров, мелких лечебных и косметических мероприятий. Не стоит пренебрегать гармонией в рутинных мелочах: они важны для будущего.

Водолей

Для Водолеев день может начаться с момента скуки, пассивности, уныния или ограничений. Зато приятные и немного забавные ситуации второй половины дня добавят легкости и позитива, ненавязчиво простимулируют на романтику, креатив или предпринимательство. Появится настроение для забот о красоте, для общения, мини-свидания, интеллектуальной или физической разминки, для возврата к игре или творчеству.

Рыбы ‌‌

Рыбам не помешает быть начеку во второй половине дня. Это время поверхностных контактов, не самое удачное для серьезных бесед и проявления искренних чувств. Для гармонии с окружением нужны легкий нрав и чувство юмора. Это подходящий момент для визита в гости, сплетен, обсуждения нюансов стиля и дизайна. Лучше отложить выбор постоянного жилья, карьеры или другое сложное фундаментальное решение.