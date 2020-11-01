Каждое решение — неверное — финансовый гороскоп на 2 ноября

Не лучший день принимать решение и двигать карьеру вперед.

Овен ‌‌

Овны сегодня могут почувствовать, что внешние обстоятельства становятся неблагоприятными, и это может осложнить профессиональную деятельность. Вам будет трудно сосредоточить внимание на каком-то одном деле. Вы будете склонны распыляться на множество мелких тем и, вдобавок, излишне эмоционально реагировать на любые препятствия. Труднее всего придется тем, кто по роду работы вынужден часто контактировать с разными людьми.

Телец

Тельцы сегодня могут испытывать острую нехватку в деньгах. Возможно, это будет связано с какими-то высокими финансовыми расходами, которые не были предусмотрены в вашем бюджете. Также это неудачное время для инвестиций в рискованные проекты. Нежелательно в этот день поступать на платные курсы обучения или покупать обучающие видеодиски в интернет-магазинах.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день может быть связан с затруднениями при реализации своих инициатив. Если вам не нравится ваша работа, и вы хотели бы её поменять, то это не лучший для звонков по объявлениям с предложениями работы и для прохождения собеседования у потенциального работодателя. Могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков непростой день для выполнения текущих профессиональных обязанностей. Труднее всего будет тем, кто работает по свободному графику и кто сам определяет, когда и какую работу следует исполнять. В какой-то момент вы можете начать понимать, что не успеваете сдать работу в положенный срок, поскольку столкнетесь с внезапными ограничениями и препятствиями.

Лев ‌‌

У Львов этот день складывается нелегко для профессиональной деятельности. Если вы имеете свой бизнес и стремитесь его развивать в других странах и регионах, то можете столкнуться с осложнениями. От служебных командировок пока воздержитесь. Звезды не советуют вам принимать участие в собраниях акционеров или в профсоюзных собраниях. Вам будет сложно настроиться на коллективное творческое взаимодействие.

Дева ‌‌

Девам в этот день лучше воздержаться от инициатив в карьере. По возможности, постарайтесь реже контактировать с начальством, поскольку ничего хорошего от этих контактов для вас сейчас не ожидается. Затрудняется работа с документами, деловыми бумагами. Делопроизводителям и секретарям-референтам будет нелегко справиться с большим объемом работы.

Весы ‌‌

У Весов, работающих в сфере товарно-денежного обмена, этот день складывается неблагоприятно. Продавцы магазинов и рынков могут недосчитаться выручки по итогам этого дня. Кроме того, может быть отмечен спад покупательского спроса, что негативно отразится на размере вашего заработка. Воздержитесь от деловых знакомств, поездок, контактов, которые на данный момент не являются обязательными.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется спокойно выполнять свою обычную работу и не особенно расстраиваться по поводу того, что много денег заработать не получается. Чем меньше внимания вы будете концентрировать на нехватке денег, тем спокойнее и гармоничнее пройдет этот день. Воздерживайтесь от проявления излишних инициатив в работе, не делайте того, о чем вас никто не просит.

Стрелец

У Стрельцов этот день складывается напряженно. Тем, кто проходит профессиональное обучение, лучше пока воздерживаться от тестирования своих знаний перед экзаменационной комиссией. Не стоит никому ничего доказывать, старайтесь уходить от конфликтных ситуаций. Напряженно складываются отношения с деловыми партнерами и клиентами.

Козерог

Козерогам при выполнении текущих дел следует быть предельно внимательными и корректными с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь оценивать коллег исключительно по их деловым качествам, не переносите на них свои личностные симпатии и антипатии. Чем меньше критичности будет в вашем отношении к коллегам, тем спокойнее пройдет этот день.

Водолей

Водолеям сегодня лучше не возлагать особых надежд на то, что работодатель будет исполнять свои обещания. Эти обещания, может быть, и будут исполнены, но не скоро. Особенно это относится к вопросам, связанным с материальными поощрениями, премиями. Отдавайте предпочтение той работе, в которой вы чувствуете себя уверенно. Новые дела могут вызвать у вас эмоции не самого приятного свойства.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня могут чувствовать себе неуверенно и некомфортно. Для принятия смелых решений в карьере время сейчас неподходящее. Хотя внешне вы будете производить впечатление очень деловых и решительно настроенных работников, в глубине души вас будут мучить сомнения и страхи. Это исходит от того, что вы можете не чувствовать крепкого тыла, поддержки со стороны близких людей.