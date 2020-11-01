Лень vs работа — финансовый гороскоп на 2-8 ноября

Ретроградный Марс снизит вашу активность в плане заработка. Если у вас работа с фиксированной зарплатой, то застой в работе не отразится на деньгах. Но работать вы будете с ленцой, учитывайте это и не берите на себя лишней нагрузки. Неблагоприятное положение Меркурия предупреждает о неудаче в коммерции, торговле и посредничестве. А Венера, планета денег, всю неделю в Весах. Там она тоже не очень жадна до денег и уж точно не станет выбиваться из сил, чтобы заработать. У всех появится настрой «если б за меня заработал кто-то другой», в лучшем случае будет получаться заработок в паре, когда есть с кем разделить работу. Человеческие взаимоотношения станут дороже выгоды. Имеет смысл где надо — уступить, где надо — отказаться от выгоды, но взамен завязать полезные отношения, расположить к себе нужного человека. Когда будете что-то покупать, внешний вид вещи будет важнее цены и технических характеристик. Поэтому вы запросто можете за эту неделю стать владельцами пары не очень качественных и не слишком нужных, но симпатичных вещей.

Овен ‌‌

Вся текущая неделя для Овнов может пройти в режиме тотального торможения и препятствий по широкому спектру деятельности. Прежде всего, вы можете столкнуться с необязательным и нерешительным поведением деловых партнеров. Полагаться на деловых партнеров в серьезном деле сейчас – значит поступать крайне опрометчиво, рискуя сорвать все дело. Также это не лучшее время для переговоров. При выполнении индивидуальных услуг у вас могут возникнуть сложности с клиентом. Старайтесь обходить конфликтные ситуации. Бизнесмены могут столкнуться с нарушением договорных соглашений, что может привести к задержке с реализацией планов. Внешние обстоятельства могут препятствовать многим вашим инициативам. Поэтому лучше работать индивидуально, чтобы результат вашего труда не зависел от других людей.

Телец

У Тельцов эта неделя сопряжена с препятствиями в текущей работе. Основные проблемы могут быть связаны с напряженностью в отношениях с подчиненными и коллегами. При возникновении сложностей технического порядка вам будет трудно добиться взаимопонимания с коллегами с целью их помощи. Возможно, вам придется решать вопросы, которые будут выходить за пределы вашей квалификации. Вам могут отказаться помогать в тех вопросах, где вашей личной квалификации может оказаться недостаточно. И работа может остановиться на какое-то время. Старайтесь браться за работу попроще, в которой у вас имеется опыт. Не лучшее время для прохождения производственной практики учащимися вузов под руководством наставника. Берегите свое здоровье. В результате перегрузок может ухудшиться ваше самочувствие и снизиться уровень работоспособности.

Близнецы

В течение всей этой недели Близнецам рекомендуется воздерживаться от участия в спекулятивном бизнесе. Прежде всего, следует воздерживаться от финансовых спекуляций на валютной и фондовой бирже. Это крайне неблагоприятное время для покупки акций компаний. Также нежелательно делать оптовые закупки товара с целью перепродажи. Купленная вами партия товара может оказаться неликвидной и вы долгое время не сможете ее реализовать по выгодной цене. От творческих начинаний также пока лучше воздержаться ввиду общей нестабильности и неопределенности. Представители творческих профессий могут столкнуться с отсутствием интересных идей. То же самое относится к тем, кому приходится постоянно придумывать что-то новенькое. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе может произойти серьезное замедление или полная остановка работ, связанных с проведением ремонтно-строительных работ. Возможно, вас подведут подрядчики, которые не поставят вам в положенные сроки стройматериалы и технику. В результате вынужденного простоя вы рискуете сорвать сроки сдачи готового объекта заказчику. Также эта неделя может быть связана с осложнениями в деловом партнерстве. Особенно это относится к тем, кто вместе с партнером арендует помещение для совместного ведения бизнеса. Поиски помещения под аренду могут затянуться, поскольку вы вряд ли сможете найти подходящий вариант. Работа над отчетной документацией может пойти чрезвычайно медленно из-за большого количества ошибок и недостатка проверенной информации.

Лев ‌‌

У Львов вся эта неделя может быть связана с трудностями в поддержании и использовании деловых связей. Возможно, вам придется часто сталкиваться с необязательностью в поведении людей, с которыми вы поддерживаете деловые контакты. Вас могут подвести, не сообщив своевременно важную информацию или не выполнив поручение. Возможно, запланированные деловые знакомства не состоятся по непонятным причинам. Будьте осмотрительнее при общении со случайными людьми в поездках. В торговле могут быть убытки. Результативность умственного труда может оказаться существенно ниже ожидаемого. Дело в том, что вы рискуете много времени потратить на отвлекающие вас разговоры на посторонние темы. Также сбои в работе могут произойти из-за ложной информации. Не торопитесь обзаводиться новыми деловыми связями. Вторая половина недели неблагоприятна для расширения и укрепления деловых связей.

Дева ‌‌

Эта неделя может сложиться для Дев весьма проблематично. Эти дни могут быть связаны с неудачными финансовыми решениями. Проблемой этих дней может стать поспешность в тратах денег, в неэффективном их расходовании. Старайтесь не делать крупных покупок и не вкладывать деньги в рискованные проекты. Главная задача состоит в том, чтобы сберечь имеющиеся у вас финансовые ресурсы. Вопрос о росте доходов пока можно отложить и не считать его актуальным. Ибо доходы в эти дни могут иметь тенденцию к снижению или же могут оставаться на невысоком уровне. А заработанные вами деньги могут быть быстро истрачены. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности и не торопитесь что-либо обновлять и усовершенствовать. В противном случае вы можете нарушить свой рабочий ритм.

Весы ‌‌

Иногда личная инициатива бывает наказуема и приводит к ухудшению в делах. Вероятно, данная неделя и является таковой для типичных представителей знака Весов. В эти дни вы сами можете нанести ущерб своему бизнесу, если будете действовать без учета интересов окружающих вас людей. Излишнее нетерпение и склонность к принятию поспешных решений могут привести к ошибкам. Особенно это относится к срочным делам, которые требуется завершить к определенному сроку. Осложняются дела в строительном и семейном бизнесе. Старайтесь не работать вместе с родственниками – это может привести к усилению разногласий. Не исключены случаи производственного травматизма – не забывайте о соблюдении техники безопасности. Сроки выполнения плановых работ могут затягиваться. Поэтому вы рискуете не успеть сдать в срок готовый объект. Также это неблагоприятное время для подготовки отчетов и подведения итогов.

Скорпион

В течение всей этой недели звезды советуют Скорпионам быть осмотрительнее в деловых контактах. Не стоит излишне откровенно беседовать о делах с незнакомыми людьми. Эти дни могут быть связаны с какими-то ограничениями, препятствиями. Возможно, вы не сможете действовать в свободном режиме из-за ухудшения самочувствия или дополнительных обязательств перед другими людьми. Новые знакомства могут сорваться из-за отсутствия дипломатичности в общении. Торговля и транспорт могут понести убытки. Сложнее всего придется тем, у кого работа связана с частыми поездками и контактами. Прежде всего, это могут быть торговцы, консультанты, социальные работники, кассиры и водители транспорта. Перепроверяйте поступающую информацию – это может избавить вас от неприятностей.

Стрелец

Стрельцам в течение всей этой недели рекомендуется воздержаться от долгосрочного и среднесрочного планирования. Эти дни связаны с нестабильностью в делах. Могут произойти какие-то внезапные события, после которых вам придется корректировать свои планы и заниматься другими вопросами. В результате стремительно меняющихся обстоятельств ваши планы могут утратить актуальность уже на стадии планирования. Работа в составе группы может быть осложнена разногласиями. Будьте готовы к самым разным осложнениям, аварийным ситуациям и техническим сбоям. Уровень доходов также может оказаться нестабильным с тенденцией к снижению. Поэтому необходимо подходить к расходованию денег с позиций экономии. Иначе вы рискуете поставить себя в затруднительное состояние.

Козерог

У Козерогов в течение всей недели может возникнуть напряжение в отношениях с начальством. Сейчас вам целесообразнее воздерживаться от личных инициатив и целиком следовать указаниям начальства. Дело в том, что ваше инициативное поведение может вызвать недовольство начальства и попытки обвинить вас в превышении своей компетенции. Также может усилиться критика со стороны начальства за медлительность в вашей работе. Старайтесь преодолеть тормозящие влияния и внутреннюю неуверенность с тем, чтобы ускорить темп работ. Ввиду отсутствия поддержки со стороны влиятельных людей, эта неделя складывается неблагоприятно для карьеры. Прежде всего, это относится к руководящим работникам, управленцам и владельцам фирм. Лучше воздерживаться от принятия важных и ответственных решений ввиду большой вероятности допустить ошибку.

Водолей

У Водолеев вся эта неделя может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Прежде всего, следует строго соблюдать букву и дух закона. Любые попытки найти обходные пути в делах с нарушением закона или служебных инструкций могут привести к неприятностям. Старайтесь сделать свою работу максимально прозрачной. Возрастает вероятность неприятностей с представителями фискальных властей. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки. Не дайте контролерам поймать себя на нарушениях, чтобы не получить штрафные санкции. Особенно следует быть осмотрительными водителям транспорта – нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб вся эта неделя может превратиться в сплошной бег через полосу препятствий. Часто могут возникать неожиданные происшествия, поэтому рекомендуется проявить больше осмотрительности в работе. Возрастает риск технических сбоев и аварийных ситуаций. Старайтесь не делать ничего такого, что повышало бы риски сбоя в рабочем ритме. Например, лучше воздержаться от проведения пусконаладочных работ. Это неблагоприятное время для финансовых инвестиций и покупок в кредит. Опасайтесь расходовать деньги на рискованные авантюрные проекты. Не берите и не давайте денег взаймы. Игра на валютной и товарной бирже может привести к убыткам. Изменения цен на рынках может стать совершенно непредсказуемыми и поэтому лучше не открывать рискованных позиций.