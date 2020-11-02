Не упустите шанс — финансовый гороскоп на 3 ноября

Сегодня звезды предоставят вам немало возможностей заработать — воспользуйтесь ими.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют запланировать на первую половину дня те дела, которые необходимо было доделать. Также это хорошее время для подготовки финансовых и иных отчетов. Успешно пойдут дела, связанные с недвижимостью, хранением и переработкой продуктов питания. Во второй половине дня постепенно ухудшаются внешние обстоятельства, что может затруднить выполнение профессиональных обязанностей.

Телец

У Тельцов в первой половине дня складываются благоприятные условия для деловых контактов и поездок. Если ваша работа связана с аналитической обработкой и оформлением документов, то вам удастся относительно легко и быстро справиться с делами. Гармонично складываются отношения с клиентами. Между тем во второй половине дня могут возникнуть трудности технического характера.

Близнецы

Первая половина дня складывается весьма удачно для Близнецов, ориентированных на карьерный рост. Вы успешно справитесь с запланированными делами, и ваш труд не останется незамеченным вышестоящим начальством. Поэтому шансы на позитивные подвижки в карьере усиливаются. Вторая половина может быть связана с затруднениями у тех, чья профессия связана с творчеством.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня рекомендуется больше времени уделять сбору полезной информации и обмену опытом. При этом очень важно проявлять личную заинтересованность и вести себя инициативно. Это время, когда растет ваш авторитет. Возможно, вы сможете блеснуть перед коллегами глубиной своих профессиональных познаний. Вторая половина дня связана с нарастанием трудностей в работе.

Лев ‌‌

У Львов этот день благоприятствует решению вопросов по мере их поступления. Если вы не поставлены в жесткие рамки, когда требуется строго соблюдать сроки выполнения той или иной работы, то попробуйте плыть по течению. Такой стиль работы на самом деле может оказаться наиболее эффективным и производительным. Во второй половине дня могут осложниться деловые контакты.

Дева ‌‌

Девы сегодня смогут гармонично подключиться к коллективным энергиям, что позволит добиваться высоких результатов при работе в составе группы единомышленников. Преуспевают представители профессий, связанных с предоставлением индивидуальных услуг клиентам. Вашей работой останутся довольны, и вы будете получать много благодарных отзывов клиентов.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день благоприятствует профессиональной деятельности, и повышает шансы на карьерное продвижение. Постарайтесь подходить к любой работе с хорошим настроением. Одно это сразу же гармонизирует производственные процессы и отношения с коллегами будут основаны на доброжелательности. Это хороший день для прохождения производственной практики учащимися вузов и колледжей.

Скорпион

У Скорпионов это один из лучших дней для приобретения новых полезных знаний. В профессиональной деятельности вы сможете более ярко проявить свои творческие способности. Можно принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей. Вы сможете обратить на себя внимание своим нестандартным мышлением и поведением. Не следует планировать деловые свидания на конец дня.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся реализовать себя в профессиях, связанных с рискованной деятельностью. Прежде всего, речь идет о пожарных, полиции, военных, сотрудниках служб экстренного вызова. Удача светит вам при проведении финансовых операций. Можно открывать банковские счета с использованием электронных платежных систем, размещать депозитные вклады, проводить платежные операции.

Козерог

Козерогам, имеющим свой бизнес, в этот день удастся существенно продвинуть свои проекты. Особенно это почувствуют те, кто ориентирован на расширение географии бизнеса и совершает ознакомительные поездки в другие регионы. Вы сможете легко вступать в деловые контакты с людьми и решать с их помощью свои вопросы. Старайтесь вовлекать окружающих людей в сферу своих экономических интересов.

Водолей

Водолеи сегодня могут ощущать себя в трудовом коллективе как в одной дружной семье. Психологический климат будет мягким и теплым. И это сразу же положительно отразится на результатах вашего труда. Уровень доходов и производительность труда могут вырасти. Между тем во второй половине дня вы можете столкнуться с препятствиями. Вероятно, это произойдет в форме проверок, ревизий, контрольных закупок.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день не следует бояться всего нового и неизведанного. Это хорошее время для того, чтобы посмотреть на свою работу творчески, как бы со стороны и поискать, что в ней можно усовершенствовать. Поиск и выявление скрытых резервов в работе – занятие весьма плодотворное для сегодняшнего дня. Вторая половина дня, может быть связана с неожиданными происшествиями, влекущими финансовые потери.