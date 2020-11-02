Играем в глухой телефон — гороскоп на 3 ноября

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах приглашает к контакту, но взаимопониманию мешают заминки, ошибки, иллюзии.

Вероятны опоздания, недоразумения в пути, путаница в ходе учебы, переговоров, передачи данных. Внешние искажения и помехи дополнит случайная игра воображения или памяти. Возможна внушаемость, забывчивость, провал в критическом мышлении. Сбить с толку может звук, аромат, намек, ассоциация. Важно стряхнуть морок и вернуться в реальность, в чем поможет любознательность или коммуникабельность. День подходит для неофициального общения, коротких поездок и прогулок, разминки рук и органов дыхания.

Овен ‌‌

Овны вплоть до ночи общительны и мобильны, обеспечены связью и подсказкой. Также, вы не останетесь один на один с единственным решением: у вас всюду будет выбор, либо в запасе будет иметься нестандартный ход. Попутные проблемы дня - ошибки при перемещениях и в ходе прокладки маршрутов, искажения при поиске и передаче информации. Сегодня легко опоздать, заблудиться, что-то забыть или перепутать.

Телец

Тельцам в эти сутки не помешает стать внимательнее в контактах с людьми и при денежных расчетах, а также при выборе пути, при поиске мелких интеллектуальных, эстетических и технических решений. Рассеянность чревата досадными промахами, которых можно было избежать. Критичным фактором может стать ваша или чужая болтливость. Самые важные решения и договоренности лучше отложить, хотя бы до завтра.

Близнецы

Сегодня Близнецы инстинктивно идут верным путем, но не застрахованы на нем от осечек. В течение дня вы столкнетесь с различными искажениями: недоразумениями в дороге, ошибками планирования, заминками в общении, путаницей в собственных ощущениях. К счастью, в большинстве своем это некритичные мелочи: возможно, они удлинят вам путь, зато сделают его интереснее и помогут превратить в забавный квест.

Рак ‌‌

Сегодня звезды не советуют Ракам принимать все за чистую монету. Сообщения и слухи могут быть приправлены долей намеренной лжи или быть плодом чьих-то искренних заблуждений. Также, вы можете пасть жертвой своей «короткой памяти», фантазий, случайных настроений, доверчивости или внушаемости. На практическом уровне, этот день сулит заминки в пути, помехи в эфире, в дистанционном общении и обучении.

Лев ‌‌

В эти сутки Львы могут забыть про официальный тон и перейти на неформальное общение, с ноткой интриги или романтики. Выбор собеседников будет равно обусловлен дружбой, деловым интересом и личной симпатией. Это подходящий момент для тусовки, корпоратива. Хорошо обсуждать будущее. Не стоит с иронией относиться к мечтам: новая ситуация поможет осуществить задумку, которая ранее казалась несбыточной.

Дева ‌‌

Сегодня получать желаемое Девам помогает их общая хорошая социализация, готовность к партнерству, компромиссу и соблюдению условностей. Также, может пригодиться готовность что-то дипломатично скрыть, пойти на мелкий риск или небольшую авантюру. При этом день позволяет успешно решать лишь мелкие текущие задачи. Серьезные начинания не рекомендуются: можно ошибиться в людях или в поставленной цели.

Весы ‌‌

На пути к удаче, истине или расширению кругозора Весов сегодня караулят давние заблуждения. Вам стоит критичнее отнестись к получаемым знаниям, заманчивым предложениям, слухам и сплетням, а также к собственным мечтам и догадкам. Преодолеть иллюзии и развеять туман особенно важно в научной и медицинской сфере, в общении с иностранцами, в делах, связанных с учебой, путешествиями и коммуникациями.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам меньше говорить и больше слушать. День обеспечивает обратную связь, но не гарантирует полного единства душ и глубокого понимания (в том числе, в разговорах о деньгах, интиме и этике отношений). Не стоит и молчать: вашу сдержанность примут за невежливость, неосведомленность и недоговороспособность. Лучше поддерживать светский диалог, избегая откровений о личном.

Стрелец

Сегодня окружение то и дело приглашает Стрельцов к разговору, но отнюдь не в виде конструктивного диалога. Многие Стрельцы столкнутся с завуалированным намеком, односторонним или взаимным недопониманием. День подходит лишь для туманных обещаний и интригующих личных бесед. Постарайтесь не вступать в преждевременные официальные переговоры: в них вам пока не добиться полной ясности и прозрачности.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит сидеть без дела или без общения с людьми, но лучше исключить важные начинания и лишнюю ответственность. Обстановка вплоть до ночи не сулит ясности. Будет трудно надолго сосредоточиться, выдержать нужный срок, маршрут, темп или рецептуру. Драгоценное время «съедят» сбои и недоразумения. Возможны проблемы с контролем, точностью и дисциплиной, ошибки в пути или в лечении.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям внутренне расслабиться и плыть по течению. Стоит воздержаться лишь от необратимых шагов, излишней серьезности и крупных трат. День хорош для легких авантюр, любовных интриг, неутомительных дел, полета творческой мысли. Смешные моменты и манящие загадки этих суток являются для вас приятной изюминкой, стимулом или вкусной приманкой, а вовсе не роковым препятствием.

Рыбы ‌‌

За гармоничным фасадом дня Рыб ждут ловушки: иллюзия понимания, путаница в желаниях и ощущениях. Замкнутые ранимые Рыбы даже при наличии связей могут чувствовать себя одинокими и непонятыми. Домочадцы способны воспользоваться вашей рассеянностью или чувствительностью, отвлечь ваше внимание от важного словом или ловким маневром. Лучше отложить доверительный разговор, отправку личного письма.