Какая старость ждет Козерога

Трудоголики, интеллектуалы, карьеристы – наверное, это самые известные качества, которые приписывают Козерогам.

Но жизненный путь каждого рано или поздно придет к пенсии, а вместе с ней появится и необходимость кое-что поменять в устоявшемся укладе дел? Или же нет?

Судьба Козерога зрелого возраста может развиваться в двух направлениях. Направление первое (предсказуемое) – он так и останется на своих многочисленных работах, будет что-то делать до тех пор, пока есть хоть какая-то возможность повлиять на ситуацию, покой – это не для него. И, что интересно, будет продолжать быть успешным в своей области. Разумеется, чему-то еще, кроме работы, в его жизни места не останется.

Второй путь возможен, если Козерог все-таки поймет, что достиг многого и ему хватит. Это может быть связано еще и с материальной составляющей – возможно, козерожья работоспособность позволит ему накопить солидную «подушку безопасности» или организовать себе пассивный доход. А это значит, что можно отправляться в долгие путешествия, встречаться с друзьями, позволять себе дорогие и даже необдуманные покупки. В общем, в этом варианте развития событий Козерог будет похож на ребенка – с такой непосредственностью и радостью он станет познавать и исследовать этот мир и восхищаться его благами.

Такой взгляд на мир, смешанный с богатым жизненным опытом (а этого у Козерога не занимать), неизменно соберет вокруг него молодежь, которая будет рада этот опыт перенять от человека, разделяющего их ценности. Поэтому вполне возможно, что в зрелом возрасте Козерог реализует себя как наставник или учитель, возможно, даже в какой-то новой для себя области, которая раньше была просто хобби, а теперь нашлось время заниматься ей всерьез. Ведение собственного блога, написание книг и сценариев, наполненных осознанием пройденного пути – еще одно направление, которое может быть здесь реализовано. Ведь Козерог счастлив тогда, когда что-то делает, и когда может видеть результаты своего труда.

Диана Сабитова