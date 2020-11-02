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Чего боятся в отношениях знаки зодиака

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: depositphotos

Что отпугивает представителей разных зодиакальных знаков в современных вариантах знакомств, свиданий и последующего развития возможных отношений?

Почему они боятся провала и неудачи, и чего больше всего опасаются, встречаясь с новыми людьми?

Овен

Вы боитесь тратить на нового избранника слишком много своего времени, усилий и эмоций, чтобы в результате это всё закончилось ничем.

Телец

Вы боитесь разговаривать с новым партнером о чересчур интимных вещах, поскольку в любой момент он может испариться вместе со всеми вашими сокровенными тайнами.

Близнецы

Вы боитесь признать, что воспылали чувствами к своему избраннику, а затем вдруг обнаружить, что он, увы, ответных чувств к вам не испытывает.

Рак

Вы боитесь довериться не тому человеку и в итоге надолго завязнуть в токсичных отношениях, с которыми вам будет трудно покончить самостоятельно.

Лев

Вы боитесь вступить с кем-то в физическую близость, а затем увидеть, как этот человек преспокойно уходит, получив от вас то, что он хотел.

Дева

Вы боитесь вложить всего себя в новые отношения, строить планы и делать немалые инвестиции и потом ничего не получить взамен.

Весы

Вы боитесь открыться слишком быстро, показать своё истинное «я», свои слабости и достоинства, и этим отпугнуть своего избранника.

Скорпион

Вы боитесь потратить слишком много времени на «не своего» человека, даже не подозревая о своей ошибке, чтобы потом опомниться и понять, что вы зашли уже слишком далеко.

Стрелец

Вы боитесь остаться в полном одиночестве, и в то же время вы опасаетесь сделать первый шаг, думая, что вас неправильно поймут и высмеют или обдадут ледяным холодом.

Козерог

Вы боитесь рисковать и стать уязвимым, расслабившись в отношениях. Вы опасаетесь впоследствии столкнуться с обманом и предательством и получить удар в спину.

Водолей

Вы боитесь, что вас используют только в плане физической близости (не более того), а потом вы не найдете с этим человеком ничего общего и не сможете установить с ним действительно глубокую, душевную связь.

Рыбы

Вы боитесь завязать еще одни поверхностные отношения, которые окажутся бесперспективными и закончатся, даже не успев нормально начаться.

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