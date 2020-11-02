Вещи, которые терпеть не могут знаки зодиака

Ролик рассказывает о вещах, которые доводят до белого каления представителей разных знаков зодиака. Как известно, с точки зрения астрологии характером награждают человека в момент появления на свет звёзды, тем или иным образом расположившись на небе в это время. Астрологи говорят, что небесные светила отвечают и за то, что категорически не приемлют люди в жизни. Что же раздражает разные знаки зодиака, узнайте из видео.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что говорит китайская метафизика о здоровье в ноябре.