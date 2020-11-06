Психолог рассказала, как побороть лень раз и навсегда

Для того чтобы побороть желание откладывать дела на потом, необходимо выделить наиболее приоритетные задачи, а после их выполнения наградить себя чем-то приятным.

Об этом сообщила психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Попробуйте выработать привычку более ответственно относиться к делам. Выделяйте среди них приоритетные, требующие выполнения в первую очередь. А чтобы привычка закрепилась, обязательно поощряйте себя тем, что для вас значимо. Так, выполнив работу в срок, освободившееся время можно посвятить встрече с друзьями или посещению любимого магазина, отправиться в кино с любимым или просто поваляться с книжкой на диване», - сказала Игонина.

Психолог отметила, что некоторые люди специально откладывают на потом из-за повышения работоспособности в моменты наступления дедлайна.

«В стрессовом состоянии, которое подчас является спутником «горящих сроков», одни могут разнервничаться и запаниковать в бездействии, а другим будет и думаться легче, и долгожданное вдохновение посетит, и на пустяки отвлекаться уже времени не будет», - пояснила Игонина.

Как она подчеркнула, в основном прокрастинацию вызывает интернет и наличие большого количества невыполненных дел.

«Ощущение огромного количества дел, за которые, как кажется, надо браться одновременно, создает впечатление полной бессмысленности любых действий, и, как следствие, рождает желание подумать об этом завтра. И, конечно же, один из самых частых провокаторов прокрастинации - интернет, в котором есть и социальные сети, общение в чатах и интересные ролики. Виртуальная сеть умеет отбивать желание начать выполнять немедленно задуманное», - сказала Игонина.