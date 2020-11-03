Каких знаков не любит удача

За везение в астрологии отвечает щедрый Юпитер.

Этот гигант любит все увеличивать без разбора, он верит только в здесь и сейчас. Поэтому Юпитер всегда дает много, предлагая человеку дальше самому разбираться со своим подарком.

Это одна из причин почему важно мыслить позитивно, сам Юпитер не выбирает, что для мыслящего хорошо, а что плохо.

Самые невезучие в зодиаке

Козерог в удачу не верит, он привык всех привилегий добиваться собственными силами. Полагаясь только на себя, Козерог взбирается на самую вершину, не смотря даже на рыбий хвост. Но удача никому не помешает. Позволяя иногда просить о помощи у Юпитера или людей, можно добраться до вершины немного быстрей.

Близнецы бегут по жизни со скоростью ветра, юпитерской удачи за ними просто не угнаться. Но щедрый Юпитер и здесь старается не обойти своим вниманием Близнеца, предлагая ему успеть вскочить в последний вагон уходящего поезда удачи. Только остановившись, можно заметить радость.

Дева, как и Козерог, не привыкла полагаться на других, слишком часто они делали ей больно или подводили. Положиться на удачу Юпитера, увольте — не про Деву. Проблема представителей этого знака — то, что их предчувствие постоянно сообщает о плохом. Важно учиться думать позитивно, Юпитер не разбирается в плохих или хороших желаниях.

Самые везучие в Зодиаке

Стрелец находится под покровительством щедрого Юпитера. Эта привилегия дарит подопечным гиганта уникально крупные подарки свой удачи. Но главная особенность Стрельца — его умение смотреть на мир с высоты птичьего полета, благодарно принимая удачу за удачу.

Рыбы — вторые подопечные Юпитера, о которых щедрый даритель удачи не забывает. В Америке проводилось исследование, где Рыбы стали самыми часто выигрывающими в лотереи. Но главная особенность Рыб — их искренняя вера в лучшее. Еще Галилео Галилей говорил: мечтайте так, как будто это уже произошло. Рыбы умеют это делать лучше всех в зодиаке.