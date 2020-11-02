Самые опасные для водителей дни со 2 по 8 ноября

Астролог Рамблер/гороскопов рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль.

Утром в понедельник, 2 ноября, водителям нужно обратить внимание на состояние и уровень жидкостей и масла в авто. В остальную часть дня астропогода благоволит чёткой работе транспорта.

Вторник требует осторожности при маневрах на парковках и гаражах. Среда, четверг и пятница имеют показатели аварийности выше среднего. Для успешной и безопасной езды достаточно избегать банального риска, грубых нарушений правил, проследите за исправностью габаритных фонарей и передних фар в тёмное время суток, которое сейчас наступает все раньше и раньше.

Суббота и воскресенье выглядят значительно безопаснее. Это хорошие дни привести машину в порядок как снаружи, так и внутри салона.