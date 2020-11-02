5 знаков зодиака, которым 2021 год принесет трудности

Представителей нескольких знаков зодиака ожидает непростой год. Об этом предупредила астролог Лилия Любимова.

— Более сложный год будет для таких знаков, как Скорпион и Телец. Здесь могут быть всякие сложности, срывы планов, конфликты с начальством, какие-то такие карьерные неурядицы, — отметила специалист.

По ее словам, рожденным под этими созвездиями людям следует отложить реализацию некоторых планов на более поздний срок.

А вот Девам и Ракам Любимова предсказала год скрытых возможностей. Представители этих знаков смогут найти человека, который обеспечит надежную протекцию. Причем он вполне может оказаться давним знакомым.

Внимательнее относиться к деньгам астролог посоветовала Тельцам и Близнецам, которым 2021 год сулит финансовые трудности. Первые могут столкнуться с ними в первой половине года, вторые — во втором полугодии.