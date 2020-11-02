Астролог: «События ноября никого не оставят равнодушным»

Ноябрь редко бывает безмятежным – месяц кризисного и сложного по своей сути Скорпиона со своими планетами-управителями Марсом и Плутоном берёт своё. Иногда и чужое.

Программа ноября 2020-го не исключение, а как подтверждение этого тезиса – динамика взаимодействий планет никого не оставит равнодушным. Но главное при всех доминирующих негативных транзитах – месяц наверняка принесёт и важные позитивные обновления, и оптимистичные новости, может стать для многих временем возрождения, откроет новые резервы для дальнейших действий.

Основные реперные точки ноября – периоды вокруг новолуния 15 ноября и Лунного затмения/полнолуния 30 ноября. Но начнётся месяц с шлейфом от бескомпромиссного «уранического» полнолуния от 31 октября (17.49) - в точном гороскопе полнолуния Солнце и Луна окажутся на одной оси с непредсказуемым Ураном. Данная конфигурация вполне анархична и беспокойна (будет активна до новолуния 15-го), склоняет к различным обновлениям, к формированию новых планов, именно в это время очень хочется освободиться от надоевших стереотипов, старых схем действий и поведения. Соединение и оппозиция светил с Ураном – однозначно революционный аспект, усиливающий на тонком уровне желание импровизировать, проявлять свою независимость и устраивать бойкоты. Воздействие Урана хорошо сближает людей, сбивает в компании и сообщества единомышленников, заражает единой идеей, но, к сожалению, зачастую плохо влияет, испытывает на прочность серьёзные партнёрские отношения.

Позитивные новости – в ноябре развернутся на прямой ход Меркурий (с 3.11) и Марс (с 14.11). Многие из превратностей и препятствий недалёкого прошлого с этого времени поэтапно найдут свои решения или будут более удачно скорректированы, а какие-то из неоконченных дел будут вынуждены отправиться в архив.

Ноябрь – месяц завершения мощного цикла соединений Юпитера с Плутоном (точный аспект 13 ноября), который может поставить точку или подчеркнуть окончание каких-то долгосрочных процессов в различных сферах – финансового капитала, международных взаимоотношений, публичной политики и шоу-бизнеса. В целом связь Юпитера с Плутоном – это тематика второй половины ноября, а всплеск громких событий и заявлений может иметь место с 12 по 16 ноября.

Общая палитра месяца – сложная неделя с 1 по 7 число с разворотом Меркурия на прямое движение (с 3 ноября) на фоне квадрата к Сатурну. Слишком нервный, суетный, переменчивый период, когда не стоит спешить с начинаниями на перспективу. На этом этапе полезно перепроверять важную информацию. Более позитивные дни – 1, 3, 5 ноября.

Неделя с 8 до новолуния 15 ноября довольно контрастна, Луна убывает, однако энергичное соединение Юпитера с Плутоном и замедление Марса могут провоцировать на оперативное завершение каких-то долгосрочных планов, что может оказаться трудной задачей. Более или менее деловые дни и то с оговорками – 9-10 и первая половина дня 11 ноября (до 14:00).

Вторая половина ноября более стабильна и конструктивна в целом, особенно после перехода Солнца в знак Стрельца в ночь с 21 на 22 ноября. Менее удачные дни второй половины ноября – 26-27, 30. Более благоприятные – 16,18 (первая половина) 22, 25, 28 ноября.

Serg Korablev