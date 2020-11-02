Партнер не оправдает надежды — любовный гороскоп на 3 ноября

Вы завышаете требования ко второй половинке, и она не справляется.

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут вас к увлеченному времяпровождению, которое целиком займет ваши мысли и желания. Возможно, партнеру это не слишком понравится, ведь для него места не останется. Одинокие Овны вспомнят о когда-то неиспользованном шансе.

Телец

Для Тельцов этот день будет богатым на впечатления, связанными с личной жизнью. Звезды советуют смелее проявлять инициативу, особенно связанную с совместным отдыхом. Если вы пока одиноки, сейчас благоприятное время для того, чтобы сделать первый шаг.

Близнецы

Если события с утра доставляют вам беспокойство и вселяют тревогу, постарайтесь избавиться от неприятных чувств, так как они имеют под собой мало оснований. Одиноким Близнецам звезды рекомендуют не слишком увлекаться играми в соблазнение.

Рак ‌‌

Если вы устали от непонимания со стороны второй половинки, сегодня наиболее благоприятный день отправиться вдвоем в небольшую поездку. Приключение в дороге поможет вновь наладить отношения. Одинокие Раки могут завести приятное знакомство, если отправятся в путешествие.

Лев ‌‌

Возможно, в этот день Львы поймут, что готовы к ярким событиям и новым впечатлениям. Звезды советуют найти вариант обновления чувств вместе с любимым человеком. Если вы еще не встретили свою любовь, не торопитесь избавляться от старой записной книжки.

Дева ‌‌

Для того, чтобы не сорвать планы на сегодняшний день, постарайтесь учесть изменчивость настроения своей пассии. Если партнер не готов активно действовать, не стоит на него рассчитывать. Одиноким Девам звезды рекомендуют действовать менее импульсивно.

Весы ‌‌

Весы склонны к размышлениям о перспективах совместной жизни с партнером. Не исключено, что ваш вывод окажется прямо противоположным мнению пассии. Если вы пока одиноки, несмотря на хандру и плохое настроение не отказывайтесь от встреч и общения с окружающими.

Скорпион

Возможно, сегодня вам придется выступить в роли миротворца и дипломата между любимым человеком и общими друзьями. Оттого насколько им удастся договориться, зависит и ваше совместное будущее. Одиноким Скорпионам желательно не конфликтовать с бывшим партнером.

Стрелец

Сегодняшний день благоприятен для совместной деятельности со второй половинкой. Выберите занятие по душе и вдвоем погрузитесь в процесс, не обращая внимания на внешние препятствия вроде докучливых родственников. Одиноких Стрельцов звезды склоняют к непостоянству.

Козерог

Козерогам в этот день звезды рекомендуют изменить привычный образ жизни, так как полное погружение в быт не способствует романтическим отношениям. Если вы пока одиноки, постарайтесь проявить лучшие черты характера, особенно в присутствии интересующего вас человека.

Водолей

В этот день звезды советуют Водолеям надеяться только на себя и здраво оценивать ситуацию. Излишние ожидания от объекта вашей симпатии могут привести к разочарованию. Если вы пока не нашли свою любовь, не стоит сокрушаться о разбитых мечтах и надеждах.

Рыбы ‌‌

Сегодня вашу пару можно назвать образцово-показательной, так как между вами царит мир и согласие, а вы не можете расстаться ни на минуту. Самое главное – сохранить этот настрой на целый день. Одинокие Рыбы эмоционально нестабильны, им то нравится новый поклонник, то нет.