Гороскоп на ноябрь: сомнения тормозят привычный ход дел

В ноябре движения планет будут иметь свои характерные особенности.

Прежде всего, необходимо вспомнить, что в самом начале ноября Меркурий двигался ретроградно. И вот 3 ноября произойдет разворот в движении Меркурия в директное направление. Таким образом с 1 по 6-7 ноября Меркурий будет стационарным. Интересно отметить, что именно на фазе стационарности Меркурий дважды сделает квадратуру к Сатурну – то есть он фактически стоит неделю подряд в квадратуре к Сатурну. Это говорит о том, что для многих людей, которых этот аспект затронет, период начала ноября может быть связан с серьезными трудностями, связанными с препятствиями и вынужденным переосмыслением реальности. Многие решения будут даваться с большим трудом, через преодоление препятствий. В это время может быть затруднено мышление, ухудшается память, затормаживаются деловые и социальные контакты. Поэтому дни 1-7 ноября можно по праву считать наиболее трудными и проблемными за весь месяц. Кроме Меркурия еще 2 планеты в течение ноября поменяют направление движения с ретро в директное: это Марс и Нептун. Марс разворачивается из ретро в директное движение 13-14 ноября. Таким образом вся середина месяца перекрывается стационарностью Марса. А это означает, что многие люди, гороскопы которых затронет Марс, будут находиться в состоянии нерешительности и сомнений в целесообразности тех или иных своих поступков. Середина ноября – время большой нерешительности. Поскольку Марс связан с агрессией, поступками и военными действиями, можно предположить, что середина ноября может быть связана с временной приостановкой или замедлением военных действий с целью переосмысления сложившейся ситуации на театрах военных действий в мире. А многие люди будут склонны реагировать на события с некоторой медлительностью. Разворот Нептуна из ретро в директ 29 ноября означает, что всю вторую половину ноября эта планета будет стационарной. Нептун связан с замедлением реагирования на события, связанные с религией. Возможно некоторое переосмысление в обществе на религиозные и духовные темы. Что касается переходов планет в другие знаки зодиака, то таких планет две – Меркурий и Венера. И обе планеты в разные дни будут переходить из знака Весов в знак Скорпиона. Меркурий делает переход 10-11 ноября, а Венера – 21 ноября. Таким образом после 21 ноября на небе не останется ни одной планеты в знаках Воздушной стихии. Это знаменует переход от времени контакта и диалога между людьми к времени доминирования эмоций в отношениях. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 13, 14, 15, 24, 29. Напряженные дни: 1, 6, 9, 17, 27.

Овен

Овны в первой половине ноября могут оказаться в затруднительной ситуации. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно, препятствуя вашим инициативам. Часто вы будете вынуждены подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. Вам будет сложно правильно сориентироваться и понять, как следует поступать в тех или иных ситуациях. У вас может отсутствовать четкое понимание того, что именно сейчас лучше делать и от каких шагов разумнее воздержаться. Внутренние сомнения в целесообразности тех или иных поступков могут привести к пассивной позиции. С другой стороны, возможно, иногда лучше ничего не делать, чем делать и допускать ошибки, которые в дальнейшем придется исправлять. Наиболее проблемные темы связаны с разногласиями в партнерских отношениях и в карьере. У вас может создаться впечатление, что события идут своим чередом, а вы как бы остаетесь в стороне и не способны никак на них повлиять. Вторая половина месяца может поменять акценты и открыть перед вами новые перспективные возможности для кардинального улучшения финансового положения. Например, если у вас большие долги, разбросанные по ссудам в разных банках, то вы сможете перекредитоваться на более выгодных условиях и этим значительно облегчите себе жизнь. Также это удачный период для поисков дополнительного источника доходов. Кроме того, вы можете почувствовать в себе пробуждение каких-то экстрасенсорных способностей. При принятии важных решений прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции – она вас не подведет. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 13, 14, 15, 24, 29. Напряженные дни: 1, 6, 9, 17, 27.

Телец

В первой половине ноября у Тельцов будет весьма непростой период. Прежде всего, звезды советуют вам обратить внимание на свое здоровье. Старайтесь одеваться по погоде, опасайтесь простуд, сквозняков. Ваш организм будет уязвим к простудным и инфекционным заболеваниям. Возможен энергетический спад в организме, в результате которого вы можете быстро уставать и может снизиться уровень работоспособности. В это период избегайте запредельных физических перегрузок. Это неблагоприятное время для учебы, путешествий. Не исключены проблемы с представителями власти и закона. Это может привести к снижению уровня энергетики организма. Поэтому вам будет сложнее поддерживать порядок в своем жизненном пространстве на работе и дома. Источником беспокойства могут стать домашние животные, которые будут требовать к себе особого внимания. Это не лучшее время для найма к себе в дом нянь, домработниц, сиделок и иных помощников по хозяйству. Вторая половина месяца складывается более успешно. Вы сможете кардинально улучшить свои партнерские отношения. Возможно, вам необходимо начать больше доверять своему партнеру или партнерше. Инициатива и готовность брать на себя ответственность будет целиком и полностью принадлежать партнеру. А вам в данной ситуации разумнее будет не вступать в споры, а постараться принимать все то, что предлагает партнер. Лучшая ваша роль в партнерстве – это роль ведомых. Другой позитивной темой может стать учеба и публичные выступления. Если вам есть что сказать этому миру, то публикуйте статьи, снимайте и выставляйте на всеобщее обозрение видеоролики. В вас могут пробудиться таланты преподавателей и просветителей. И вместе с этим будет укрепляться ваша репутация. Наиболее удачные дни в ноябре: 9, 10, 14, 15, 24, 30. Напряженные дни: 5, 6, 17, 18, 27.

Близнецы

Первая половина ноября может принести осложнения в личную жизнь Близнецов. В первую очередь могут пострадать романтические любовные связи. Дело в том, что на фоне усиления сексуальных потребностей, желания не всегда могут соответствовать возможностям. И на этой почве могут произойти ссоры. Старайтесь относиться терпимее к пожеланиям любимого человека и не оказывайте на него давление. Отношения с друзьями в этот период также оставляют желать лучшего, поскольку вы можете почувствовать, что от вас что-то скрывают и ведут себя с вами неискренно. Все это, так или иначе, вносит элемент напряженности в вашу личную жизнь. Другая проблемная тема может быть связана с воспитанием детей. Возможно, придется поволноваться относительно поведения ребенка и его состояния здоровья. Ваш маленький ребенок может страдать от осенних простуд, воспалений и высокой температуры. Вторая половина месяца складывается благоприятно для борьбы с вредными привычками. Вы сможете упорядочить свой образ жизни, отрегулировав режим сна и бодрствования. Самочувствие может улучшиться при переходе на режим питания по оздоровительной диете. Также хорошее время для смены работы – вы сможете найти более интересную и высокооплачиваемую работу, если поставите перед собой такую цель. Этот месяц характеризуется наведением порядка в окружающем вас пространстве – на работе, дома, в семье и в самих себе. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 11, 14, 24, 28, 29. Напряженные дни: 1, 5, 6, 16, 17.

Рак

Первая половина ноября может сложиться весьма беспокойно для Раков. Наибольшие сложности и волнения может вызывать обстановка в вашей семье. Если вы живете в родительском доме, то может возникнуть необходимость проявить заботу и уход о ком-то из старших родственников. Возрастает вероятность осенних простуд, ОРЗ и ОРВИ у близких вам людей. Также могут осложниться отношения в партнерстве. Если речь идет о деловом партнерстве, то может остановиться переговорный процесс из-за нежелания потенциальных контрагентов идти на уступки. В супружеских отношениях вы можете столкнуться с нежеланием партнера учитывать ваше мнение при принятии решений. Кто-то из членов семьи может отказаться выполнять возложенные на него обязанности. И это может стать причиной разбирательств и ссор. Также, могут испортиться отношения между вашим партнером и вашими родителями, что также может дестабилизировать семейную жизнь. Старайтесь не ввязываться в ссоры и держать позицию миротворца – в этом случае ситуация скорее успокоится. Вторая половина месяца благоприятствует любви и творческой реализации. Это на редкость удачное время для того, чтобы почувствовать себя счастливыми в личной жизни. Влюбленные Раки могут испытать полный расцвет своих чувств, которые будут взаимными. Чем свободнее и доброжелательнее вы будете себя вести, тем радостнее пройдет этот период. Рекомендуется повышать качество культурного времяпрепровождения в романтических отношениях и в супружестве: ходить в театры, на концерты, в турпоходы, в клубы и рестораны. Пусть вас окружает атмосфера праздника и веселья. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 11, 13, 14, 29, 30. Напряженные дни: 1, 2, 6, 9, 19.

Лев

У Львов в первой половине ноября могут испортиться отношения со знакомыми, соседями и родственниками. Несмотря на вашу готовность к компромиссам, с окружающими людьми, почему то, не удается установить гармоничные отношения. Возможно, вы в какой-то момент осознаете, что ваши контакты забирают слишком много времени и не дают ничего позитивного взамен. Из-за избыточных контактов могут простаивать ваши личные дела, в том числе и срочные. Поэтому вы можете подсознательно или осознанно разрывать подобные связи, отказываясь приходить на встречи или отказываясь от долгих разговоров. От попыток установить новые знакомства сейчас лучше воздержаться, ибо они могут привести к конфликту. В какой-то степени охлаждение отношений с людьми из вашего окружения может пойти вам на пользу, потому что вы сможете меньше отвлекаться и больше времени уделять решению своих вопросов. В целом в этот период у вас будет много забот и хлопот. И происходит это на фоне энергетического спада, когда нет ни сил, ни желания что-то делать. Осознание необходимости и чувство ответственности за дела накладывает на вас дополнительный груз. Ваша задача – уменьшить нагрузку на свой организм и равномерно распределить оставшиеся дела, чтобы не допускать перенапряжения. В противном случае не исключены болезни и дальнейшее усугубление ситуации в делах. Постарайтесь наиболее трудозатратные дела перенести на вторую половину месяца. Вторая половина ноября может открыть вам второе дыхание и многие вопросы будут решаться намного быстрее и энергичнее. Отношения в семье складываются доброжелательные и дружные. Можно ставить перед собой масштабные задачи типа проведения ремонта в квартире. Также, если у вас в семье живут старшие родственники, бабушки и дедушки, то можно обсуждать на семейном совете вопросы, связанные с наследством. Наиболее удачные дни в ноябре: 9, 10, 11, 18, 19, 29. Напряженные дни: 1, 2, 6, 22, 27.

Дева

Тема сохранности материальных и финансовых ресурсов может выйти для Дев в первый приоритет в первой половине ноября. Дело в том, что в этот период возрастает вероятность поломок бытовой техники, автомобиля и ущерба для движимого имущества. Поскольку это могут быть незапланированные расходы, то нужной суммы может не оказаться в наличии. Необходимость оперативно решать возникшие материальные проблемы может вызывать у вас чувство дискомфорта и приводить в итоге к нарушению баланса вашего бюджета. Звезды не советуют вам покупать дорогие подарки и тратить много денег на развлечения – такие расходы не принесут вам удовлетворения. Вторая проблемная тема может быть связана с охлаждением в любви. Если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то на каком-то этапе отношения подходят к своей критической черте, за которой может быть два пути: либо дальнейшее сближение вплоть до брака, либо расставание. Это не значит, что решение требуется принимать прямо сейчас. Могут быть конфликты из-за обвинений в меркантильности – в общении с любимым человеком лучше не затрагивать тему использования финансов. Вместе с тем во второй половине ноября вам удастся привести в гармонию свои романтические отношения. Могут быть приятные поездки и много интересного увлекательного общения. Хорошее время для новых знакомств и творческих увлечений. Успешно проходят короткие поездки и учеба. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 15, 14, 15, 24, 27. Напряженные дни: 1, 2, 16, 17, 18.

Весы

Весы в первой половине ноября могут столкнуться с осложнениями в семье. Дело в том, что ваши личные инициативы могут не получить поддержки в семье. Это особенно актуально для молодых людей, которые пока не успели образовать своей семьи и живут вместе с родителями, во многом находясь в зависимости от них. В этом случае вердикт родителей о несогласии с теми или иными вашими инициативами, может быть воспринят как ущемление вашей свободы воли. Ваше предложение заняться какими-то семейными делами может не только не получить поддержки, но и вызвать противодействие. Чтобы не случилось конфликта в семье, попробуйте не делать того, о чем вас никто не просит. В этом случае данный период пройдет мягко. С другой стороны вы сами можете выступить инициатором напряженности в семье, если с чем-то будете категорически не согласны и будете прямолинейно настаивать на своем решении. Может начаться борьба за лидерство в семье и за ваше право самостоятельно решать свои личные дела. Во второй половине ноября ваше финансовое положение может улучшиться и у вас появится больше материальных возможностей. И это сразу смягчит обстановку в семье. Благодаря трезвому подходу к делам и практичному обращению с деньгами вы сможете значительно повысить уровень своего материального благосостояния. Возможно, сейчас имеет смысл отодвинуть на второй план свою личную жизнь и полностью переключиться на деловую активность. Можно сосредоточиться на решении вопросов, связанных с улучшением материального обеспечения своей семьи. Финансовый рост позволит вам сделать несколько важных покупок. Наиболее удачные дни в ноябре: 12, 13, 14, 24, 25, 29. Напряженные дни: 6, 9, 10, 19, 27.

Скорпион

Скорпионы в первой половине ноября могут почувствовать дискомфорт в отношениях с людьми, входящими в круг вашего повседневного общения: знакомыми, родственниками, друзьями, соседями. Если у вас есть тайные недоброжелатели, то они могут активизироваться. Возможно, до вас начнут доходить неприятные слухи и сплетни о вас и ваших родственниках. Также в эти дни вы можете почувствовать, что ваши возможности в чем-то ограничены, и вы не сможете действовать в свободном режиме. В какой-то момент вы можете осознать, что не хотите больше поддерживать обширные контакты с самыми разными людьми. Например, если вы проанализируете свои контакты, то вам может придти понимание, что отдельные люди просто используют ваши ресурсы и ваше время в своих интересах, а сами вы ничего не получаете от них взамен. Это не лучшее время для знакомств и доверительных бесед со случайными людьми, попутчиками. Ваши слова могут неверно интерпретировать и использовать против вас самих. Чем меньше вы будете общаться с окружающими, тем спокойнее пройдут эти дни. Не исключено, что вы решите почистить свои контакты, список которых в телефонной книге заметно поубавится. Вторая половина ноября приведет к восстановлению гармонии в отношениях с окружающими. Вы сможете избавиться от зависимости в контактах с неприятными людьми и сможете взять инициативу в свои руки. Чувство уверенности в себе, которого, быть может, вам не хватало в последнее время, будет сопровождать вас в течение все го месяца. Возможно, у вас возникнет желание поменять свой имидж. Это особенно относится к женщинам. Визит в салон красоты, а также покупка новой модной одежды способны сделать вас намного привлекательнее. Хорошее время для знакомств, учебы и поездок. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 13, 14, 15, 24, 29. Напряженные дни: 1, 6, 9, 17, 27.

Стрелец

Стрельцам в первой половине ноября рекомендуется быть осмотрительнее при принятии финансовых решений. Инвестиции денег в коллективные проекты могут привести к их утрате. Также не следует тратить деньги на развлечения и дружеские вечеринки – в этом случае деньги будут израсходованы, а удовлетворения это не принесет. Дело в том, что в этот период у вас могут серьезно испортиться отношения с некоторыми друзьями и подругами. Кроме того, звезды категорически не советуют вам брать и давать деньги взаймы кому угодно, и особенно друзьям. Может сработать известная поговорка: «хочешь потерять друга – дай ему денег в долг». Финансовые трудности косвенно могут оказывать негативное влияние и на ваши отношения с любимым человеком. Например, может сложиться так, что вы не сможете позволить себе сделать дорогой подарок любимому человеку. Во второй половине ноября усиливается ваша потребность в тихом и спокойном времяпрепровождении. Постарайтесь находить время и место для того, чтобы побыть в уединении. Используйте это время для духовных практик, направленных на самосовершенствование, способность регулировать внутреннее состояние своего организма. В этом вам особенно помогут занятия по системе йоги и аутогенным тренировкам. Также будет полезным чтение мантр, медитация и молитва. Все это поможет вам обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 11, 14, 15, 29, 30. Напряженные дни: 1, 2, 6, 9, 27.

Козерог

Излишне настойчивый прямолинейный стиль поведения не всегда является благом. Козероги в первой половине ноября могут почувствовать в себе сильное желание непременно добиться поставленной цели, не взирая на мнения и интересы окружающих. Однако такое поведение может вызвать сопротивление со стороны внешних обстоятельств и вполне конкретных людей, чьи интересы могут быть вами задеты. Многие из вас могут испытывать трудности с самореализацией. Во многом это будет обусловлено реальными сложностями во внешних обстоятельствах, когда ваши усилия в делах будут сталкиваться с препятствиями и чтобы чего-то добиться, придется вкладывать намного больше сил и времени. Поэтому звезды советуют вам не ставить перед собой каких-то масштабных грандиозных задач и попытаться удержать то, что имеете. Это относится в первую очередь к карьере и к положению в семье. Вторая половина месяца складывается более оптимистично за счет дружеской поддержки и участия. Вы будете настроены на активное взаимодействие с самыми разными людьми. Вам будет интересно обмениваться мнениями и просто общаться. Подсознательное желание получить новые свежие впечатления от общения может подтолкнуть вас к активному участию в клубах по интересам, к поиску людей, с которыми вы могли бы объединиться ради общих стремлений и идеалов. Ведь всегда приятно осознавать, что твои устремления и идеи разделяют другие люди и этих людей вокруг вас много. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 11, 20, 24, 29, 30. Напряженные дни: 1, 2, 6, 19, 27.

Водолей

У типичных Водолеев в первой половине ноября могут возникнуть осложнения с представителями власти. Также вы можете почувствовать, что вас как бы пытаются в чем-то ограничить и поставить вас в жесткие рамки. Возрастает вероятность случайных правонарушений с вашей стороны, что не останется незамеченным властями. Особенно это актуально для автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения и получающих за это штрафные санкции. Будьте внимательнее на дороге. Возможно, в этот период вы не сможете достаточно хорошо понять помыслы и истинные намерения других людей. В результате ваша репутация и репутация близких вам людей может пострадать от неких слухов и сплетен, исходящих от ваших тайных недоброжелателей. Со своей стороны вы можете этому воспрепятствовать, если не станете делиться с посторонними людьми секретами из своей личной жизни. А лучше, если вы вообще перестанете рассказывать кому бы то ни было подробности из своей личной жизни. Вторая половина месяца позволит вам действовать более осмысленно и результативно. Главное – четко представлять себе цель и конечный результат, которого вы хотите добиться. Не исключено, что вас заметят и начнут продвигать в карьере влиятельные люди. Поэтому старайтесь быть на виду, вести себя открыто и смело заявляйте о своей позиции по тем или иным вопросам. Чем больше вы проявите готовности брать на себя ответственность, тем скорее вас этой ответственностью наделят. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 11, 20, 24, 29, 30. Напряженные дни: 1, 2, 6, 19, 27.

Рыбы

Для Рыб первая половина ноября может сложиться крайне непредсказуемо. Велика вероятность каких-то происшествий, в результате которых вам придется оперативно реагировать, пересматривая свои прежние планы и занимаясь совсем не теми делами, которые изначально планировались. Это могут быть технические сбои, аварийные ситуации с материальными убытками. Остановка в реализации планов может затрагивать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Одной из наиболее вероятных причин такой приостановки может стать затруднительное финансовое положение. В результате нехватки денег могут сорваться планы относительно тех или иных покупок, инвестиций. Также, при финансовом дефиците вы многое просто не сможете себе позволить. Также возрастает вероятность осложнения со здоровьем через травмы, ожоги, вывихи суставов. Осложнятся отношения с некоторыми друзьями и подругами. Не исключены убытки в результате ошибочных финансовых решений. Вторая половина месяца связана с успешной реализацией планов. Повысится ваш интерес к новым знаниям, к учебе. Наиболее активные из вас могут поступить на экспресс курсы. Усилится ваш интерес к другим культурам и странам. Возможно, вы начнете изучать иностранные языки или станете создавать свой сайт в интернете. В целом ваш основной интерес и ваша активность будет направлена на реализацию во внешнем мире. Идеально в этот период отправиться в туристическую поездку. Наиболее удачные дни в ноябре: 10, 11, 14, 15, 29, 30. Напряженные дни: 1, 2, 6, 9, 27.