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В какие профессии стремятся люди-нарциссы

Профиль8 часов назад
Фото: depositphotos

Исследования Университета Квинсленда и Школы психологии UQ были посвящены изучению нарциссов и их интересов. На основе полученных результатов ученые сделали интересный вывод.

Как отметил доктор Ник Стеффенс, чем более нарциссичны люди, тем больше они поддерживают различные теории лидерства и тем больше хотят узнать о них. Он пояснил, что лидерство – это деятельность, которая обращается к завышенному самоощущению людей и усиливает его.

«Нарциссы хотят быть в центре внимания, и один из способов, с помощью которого они могут питать эти амбиции, – это стремление к ответственным и властным постам над другими», – подчеркнул Стеффенс.

Он добавил, что при этом нарциссы скорее заботятся о себе и подпитывают свой эгоцентризм, нежели заботятся о социальном благе.

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