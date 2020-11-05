В какие профессии стремятся люди-нарциссы

Исследования Университета Квинсленда и Школы психологии UQ были посвящены изучению нарциссов и их интересов. На основе полученных результатов ученые сделали интересный вывод.

Как отметил доктор Ник Стеффенс, чем более нарциссичны люди, тем больше они поддерживают различные теории лидерства и тем больше хотят узнать о них. Он пояснил, что лидерство – это деятельность, которая обращается к завышенному самоощущению людей и усиливает его.

«Нарциссы хотят быть в центре внимания, и один из способов, с помощью которого они могут питать эти амбиции, – это стремление к ответственным и властным постам над другими», – подчеркнул Стеффенс.

Он добавил, что при этом нарциссы скорее заботятся о себе и подпитывают свой эгоцентризм, нежели заботятся о социальном благе.