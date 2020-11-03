Расставьте все по своим местам — любовный гороскоп на 4 ноября

Сегодня важно пообщаться с партнером и понять, куда вы двигаетесь.

Овен ‌‌

Не исключено, что в этот день вас одолеют сомнения в правильном выборе второй половинки. Постарайтесь привести аргументы, опираясь на здравый смысл, а не на воображение. Одиноким Овнам звезды рекомендуют расставить приоритеты в отношении личной жизни.

Телец

В этот день некоторые Тельцы окажутся перед непростым выбором. Не исключено бурное объяснение с партнером, которое расставит все по своим местам. Если вы пока не встретили свою любовь, всплеск чувств к давно знакомому человеку подтолкнет вас к началу романтических отношений.

Близнецы

Сегодня вы можете столкнуться с попыткой поссорить вас с любимым человеком. Постарайтесь сохранять хладнокровие и тогда вы сможете переломить ситуацию в свою пользу. Одинокие Близнецы неожиданно для себя заинтересуются необычными способами знакомств.

Рак ‌‌

Для Раков общение с пассией в этот день неожиданно может обернуться выяснениями отношений. Постарайтесь не проявлять критичности к партнеру, если вы хотите сохранить вашу связь. Одиноким Ракам стоит отказаться от деловых проектов в пользу налаживания личной жизни.

Лев ‌‌

Не исключено, что в этот день запросы второй половинки намного превзойдут ваши возможности. Для того, чтобы окончательно не запутаться в ожиданиях друг друга, определитесь с главным и второстепенным. Одинокие Львы будут очарованы новым знакомым противоположного пола.

Дева ‌‌

Девы сегодня столкнутся с неожиданными событиями, которые, тем не менее, заставят утихнуть любовные страсти и взглянуть по-новому на привычные отношения и характер второй половинки. Если вы пока одиноки, не стоит бросаться с головой в любовные авантюры.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают, что в этот день Весам стоит быть скромнее и не воображать себя совершенством. Иначе в этом вас невольно разубедит любимый человек. Если вы еще не встретили свою любовь, постарайтесь в первую очередь разглядеть в окружающих достоинства, а не недостатки.

Скорпион

Если в главном вопросе ваши мнения разделились, не старайтесь сейчас настоять на своем мнении. Не исключено, что со временем партнер согласится с вашими доводами и проблема будет решена. Одиноким Скорпионам звезды советуют меньше оставаться в одиночестве.

Стрелец

Астрологические тенденции этого дня потребуют от Стрельцов терпения и мудрости. Постарайтесь признать, что любимый человек имеет право на ошибку и прощение. Если вы пока одиноки, не будьте чересчур строги к человеку, который проявляет к вам симпатию.

Козерог

Возможно, в этот день вам захочется поддаться искушению и ответить на ухаживания представителя противоположного пола. Не стоит в этом заходить слишком далеко, чтобы не подвергать риску отношения со второй половинкой. Одиноких Козерогов в личной жизни ожидает поворот к лучшему.

Водолей

Если на душе у вас нелегко и не дают покоя пессимистические настроения, поделитесь своими мыслями с партнером. Возможно, сочувствие любимого человека поможет вам решить проблему. Одиноким Водолеям звезды советуют скорее забыть о своих прошлых любовных разочарованиях.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что у Рыб в этот день усилившаяся эмоциональность и впечатлительность помогут оживить отношения с объектом вашей симпатии. Если вы пока не встретили свою любовь, стоит подождать более подходящего времени для устройства личной жизни.