На финишную прямую — гороскоп на 4 ноября

19-20 лунные сутки. Сегодня снимаются лишние вопросы, проясняются мелкие недоразумения, уходят случайные иллюзии.

В стратегическом плане, выходят на финишную прямую долгие переговоры и драматичные многоступенчатые разбирательства. Главные плюсы этого дня - общительность, информированность, лояльность. О многом можно договориться, минуя опасные «острые углы». Однако сгладить удастся лишь мелочи, в серьезном споре уже не изменить расстановку сил кардинально. Аспект Луны в Близнецах к Меркурию, развернувшемуся в прямое движение, поможет восстановить нужные связи, повысить осведомленность и запастись аргументами.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам следует активнее добывать информацию и «наводить мосты». День позволяет договориться, минуя острые разногласия и задействуя точки пересечения интересов. Стоит использовать его для возобновления бурной дискуссии, трудного супружеского диалога, долгого судебного разбирательства или профессионального спора. Разговор будет непростым, но дипломатичный старт смягчит возможные последствия.

Телец

Сегодня звезды не рекомендуют Тельцам откладывать в долгий ящик текущие дела (особенно, если они подходят к концу, требуют дипломатичности и повышенного внимания к деталям). В этот день может оказаться недоступной опция «начать разговор с нуля», зато будет нетрудно уладить оставшиеся мелкие противоречия и уточнить необходимые подробности - например, при общении с сервисом, врачом или клиентом.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть хороший шанс пустить в ход свое красноречие, блеснуть литературным талантом, осведомленностью, обучаемостью. Если вы планируете поступление в вуз или выход на новое место работы с творческим уклоном, это удобный момент для намека на ваш потенциал. Важно не переоценить свои наличные силы на данный момент. Например, не стоит «выкладываться», если вы плохо себя чувствуете.

Рак ‌‌

Ракам звезды напоминают, что цель контактов этого дня - не выяснение отношений, а обмен актуальной информацией. От своих собеседников вы сегодня узнаете немало интересного, но для этого вам стоит повременить с высказыванием своего личного мнения и умерить эмоции. Ровный тон упростит общение с партнерами и конкурентами, позволит договориться с домочадцами или поладить со случайными попутчиками.

Лев ‌‌

Львам этот день поможет не чувствовать себя изгоями, оторванными от мира и лишенными будущего. Общительным Львам он подарит возможность поговорить с друзьями, партнерами, попутчиками и близким окружением (например, соседями или земляками). Замкнутые и пребывающие во временной меланхолии Львы получат вдохновляющую информацию иначе - например, через чтение новостных лент или популярных блогов.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не растрачивать впустую свои коммуникативные таланты и направить их на поддержание целевых контактов. Ситуации этого дня помогут вам наладить связь с коллегами, покупателями, работодателями и другими нужными людьми. Попутно, у вас будет шанс уладить ряд мелких животрепещущих проблем, связанных с карьерой, финансами, бизнесом, правом или партнерскими обязательствами.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов нет проблем с общением и доступом к информации, в том числе, зарубежной. Если впереди решающий разговор, используйте день для повышения своей осведомленности. Если ваши нынешние возможности выглядят скромными, не стоит огорчаться: вскоре они станут шире. Но вам не стоит тратить на новые большие планы всю свою энергию, пока не решены фундаментальные задачи (например, с жильем).

Скорпион

Скорпионам хорошо использовать этот день для получения закрытой информации. Общительность заставит многих ваших знакомых приоткрыть перед вами свои карты, поделиться новостью или сплетней. Не исключено, что вы узнаете что-то интересное постфактум. Не стоит пренебрегать и новыми знакомствами: связи, которые сегодня кажутся вам случайными и бесполезными, вскоре могут получить большое значение.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит уклоняться от общения, предложенного другими людьми (особенно, если диалог пойдет в неформальной демократичной манере). Любой разговор будет приятен и принесет взаимную пользу на будущее. Возможно, сегодняшние собеседники пополнят вашу команду, или вы вольетесь в их дружные стройные ряды. Кто-то станет вашим постоянным партнером, попутчиком, учеником или покупателем.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что ключом к успеху сегодня является общение. Ваши шансы в мелких текущих делах возрастают, если вы контактны, лояльны, приветливы, дипломатичны, вам есть что сказать окружающим, вы являетесь хорошим слушателем и приятным спутником. Вашу коммуникабельность оценят коллеги, партнеры, клиенты, начальство. В серьезных конфликтах удастся сгладить отдельные острые углы.

Водолей

Водолеи могут целиком посвятить этот день вдохновляющим их занятиям - например, литературному творчеству или приятной личной переписке. Водолеям-родителям стоит найти время для общения с детьми. Не позволяйте внушить себе чувство вины за то, что «заняты ерундой»: то, что сегодня кажется пустой забавой, завтра может оказаться существенным подспорьем в делах и шагом к реализации важных планов.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать домашние, дружеские и другие беседы, участвовать в семейных и прочих мероприятиях, но во всем знать меру. В общении желательно избегать устаревших формальностей, но не стоит вести себя и слишком вызывающе. День пройдет прекрасно, если вы не станете выплескивать на собеседников свои эмоции и будете готовы говорить в непринужденном тоне о сложных вещах.