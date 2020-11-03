Какая старость ждет Водолея

Водолей (21.01 – 18.02), стихия Воздуха, управляется Ураном, планетой, которая отвечает за будущее и перемены.

Как истинный представитель воздушных знаков, Водолей любит находиться в гуще событий, ему важна активность: физическая и интеллектуальная. При этом он крайне противоречивая натура, которую не каждому удается понять. Со стороны часто кажется, что Водолей живет в своем мире, не имеющем отношения к реальности. Он любит витать в облаках, и к старости это свойство может усиливаться. Водолей обладает развитой интуицией и склонен к творчеству. В молодости у него присутствует ярко выраженный оригинальный взгляд на мир, который, если воплощается в проекты, может принести хорошие финансовые дивиденды и обеспечить вторую половину жизни.

Подопечный Урана, он с юности устремлен в будущее, легко загорается передовыми идеями и новыми гаджетами, легко приспосабливается к обстановке, но отличается непостоянством как в работе, так и в отношениях. В зрелом возрасте Водолей становится спокойнее и не так сильно эмоционирует. После 40 лет он начинает ценить спокойствие и стабильность: на первый план выходит семья и забота о детях.

Водолей с юности начинает бояться старости и чем старше становится, тем сильнее заботится о внешности. Иногда он перегибает палку: его одежда и прическа перестают соответствовать возрасту, а выглядят молодежно и ярко. Однако, с возрастом его все меньше заботит мнение окружающих, поэтому он не обращает внимания на косые взгляды и живет в свое удовольствие.

Водолей терпеть не может болеть с детства. И к старости эта ситуация практически не меняется. Ему сложно выполнять назначения врача, даже если это необходимо. А с возрастом, к сожалению, проблемы со здоровьем дают о себе знать. Слабые места Водолея – это нервная и сердечно-сосудистая системы, и ноги. С возрастом Водолею необходимо избегать стрессов, которых за жизнь и так случалось немало, чтобы избежать нервного срыва или инфаркта. Чтобы остаток жизни не провести в депрессии, важно научиться медитировать, найти хобби, которое будет радовать, или заняться каким-то необременительным спортом, типа плавания или скандинавской ходьбы, чтобы не нагружать ноги. Водолею важно быть чем-то занятым, чтобы чувствовать себя активным до глубокой старости.

Если вы – Водолей, не стоит бояться старости. Водолеи умеют стареть красиво.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог