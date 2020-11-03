Обряды на перекрестке и уборка в доме: приметы на 3 ноября

Православная церковь 3 ноября чтит трех святых. Они носили имя Илларион, но назывались по-разному.

Одного святого называли Великим, другого Гдовским, третьего – Меглинским. В этот день – 3 ноября – на Руси на перекрестках рассыпали зерно. Предки опасались, что могут вернуться духи умерших людей и напугать. Считалось, что зерно защитит от этого.

На перекрестке проводили и другие обряды. Например, чтобы избавиться от болезней. Так, выбрасывали волосы или ногти заболевшего, чтобы больной избавился от проблем со здоровьем.

Было принято вязать 3 ноября, а также читать сильные заговоры. Обычно также на Илларионов день прибирались в доме, пекли пироги. При этом соблюдали и определенные приметы – не поднимали что-либо с земли или с пола, поскольку считалось, что можно таким образом привлечь неприятности. Кроме того, не отправлялись 3 ноября в дальний путь.

Ориентировались по приметам и на будущую погоду. Если было солнечно и ясно, ждали похолодания, если шел снег – ожидали хороший урожай в следующем году.