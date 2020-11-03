Приуныли? Нарядите елку! Психологи разрешили

Эксперты считают, что нарядить елку заранее — хорошая идея.

По словам психоаналитика Стива Маккеона, это отличный способ бороться со стрессом. Люди, которые готовятся к зимним праздникам задолго до заветной даты, чувствуют себя счастливее других.

«В мире, полном стресса и беспокойства, люди любят окружать себя вещами, которые делают их счастливыми. Новогодние украшения пробуждают яркие воспоминания из детства», — рассказал Маккеон.

Психоаналитик объясняет, что в детстве многие из нас жили беззаботно, и человеку важно вспоминать об этом времени. Каждый раз, когда человек видит наряженную елку и гирлянды, к нему возвращаются позитивные эмоции.

Психолог Дебора Сэрани вторит коллеге: «Украшение дома к Рождеству вызывает всплеск дофамина, гормона счастья».

Психотерапевт Эми Морин рассказала, что новогодние украшения вызывают приятное чувство ностальгии и теплые воспоминания о близких людях, которых, может быть, уже больше нет в живых. Мысли о былых счастливых временах успокаивают, напоминают, кто мы есть, и снижают стресс.

«В декабре люди больше склонны к альтруизму, чаще дарят что-то или делают пожертвования. Из-за этих приятных эмоций людям часто хочется начать праздновать как можно раньше», — добавила Морин.

Так что если вам хочется заранее нарядить елку и развесить повсюду гирлянды, не стесняйтесь — теперь у вас есть научное обоснование.