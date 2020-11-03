5 знаков зодиака, в которых больше минусов, чем плюсов

Любители астрологии знают, что у каждого знака зодиака есть свои плюсы и «подводные камни», поэтому сложно сказать, кто из них хуже.

Но, если покопаться чуть более придирчиво, можно выделить 5 знаков, у которых минусов в характере окажется заметно больше плюсов.

Водолей – знак, живущий в своем собственном мире. Именно поэтому его минусы не так-то просто заметить. Представители знака часто воспринимаются как «себе на уме»: они могут пообещать и забыть, принять решение и поменять его в процессе. Именно поэтому, люди не очень любят иметь с Водолеем деловые отношения. Весь негатив, который скрывался глубоко внутри, обычно выливается в случае, если Водолея предали или серьезно обидели.

Весы – достаточно скрытный знак, поэтому для многих его минусы не так очевидны. На первый взгляд это приятнейшие люди. Однако, если Весы – ваш партнер по жизни, то вы можете столкнуться с их невыносимым занудством, а в худшем случае – с тиранией. Весы выраженные эгоисты, но, если им это выгодно, они могут вести себя крайне лицемерно и делать вид, что готовы на все, лишь бы нужному человеку было хорошо.

Скорпион – непростой по характеру знак. Он часто даже не старается скрыть свои «минусы», потому что его мало волнует чужое мнение. К основным отрицательным качествам Скорпиона относятся ревность на ровном месте и мстительность. Мстить он умеет жестоко и изощренно и, к сожалению, окружающие не всегда понимают, чем же навлекли на себя столь жестокую кару, потому что объяснять что-либо Скорпион не считает нужным.

Телец не пытается казаться лучше, чем он есть, поэтому его «минусы» – на поверхности. Его упорность часто переходит в упертость и спорить с ним себе дороже, потому что гибкости Тельцу тоже не достает. Он тяжело переносит отказы и перемены и в этих ситуациях может наговорить лишнего и даже «психануть». Извиняться Телец не станет точно, потому что его мало беспокоят чувства окружающих.

Стрелец – самый эгоистичный знак. Он любит себя и свободу, поэтому отношениям придает слишком мало значения. Стрелец живет для себя и может не помочь в трудную минуту, не испытывая при этом ни малейшего угрызения совести. Рассчитывать на его поддержку не стоит даже самым близким – у Стрельца есть занятия поинтереснее.

Если в этом списке есть вы или ваши близкие, исправлять «минусы» или мириться с ними – выбор за вами.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог