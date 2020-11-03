Каким знакам зодиака ноябрь готовит неприятности и трудности

Напряженность и противоречивые настроения в ноябре ожидаю практически всех знаков зодиакального круга, но особенно это коснется Козерогов и Раков.

А Скорпионам, Тельцам, Водолеям и Львам стоит поумерить свои эмоции, которые могут привести к неправильным решениям. Такой прогноз на ноябрь озвучил ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, Овны и Весы будут находиться под сильным напряжением.

«Два этих знака будут находиться в большой и противоречивой раскачке: с одной стороны, хочется что-то делать, с другой – блокировка деятельности», - пояснил Бородачев.

Избыточная энергия принесет в ноябре трудности Козерогам и Ракам: оба знака столкнутся с напряжением в работе.

«Просто так ничего не получится: Козерогам придется много поработать. И Ракам тоже, но на "второй линии": это значит, внутри себя сначала создать решение, а потом его уже обнародовать, проявить во внешнем мире. И с Раками связана семья: муж, жена, дети. И эта тема остается актуальной весь остаток года, поскольку в ноябре солнце проходит по знаку Скорпиона, а это любовные и эмоционально-сексуальные отношения», - рассказал астролог.

В целом, и всем остальным знакам следует внимательно взвешивать все решения, касающиеся личной жизни.

«Это очень важный тестовый период: если любимые люди пройдут ноябрь вместе, то дальше они уже будут уверенно и спокойно идти. А если в ноябре вдруг захочется что-то поменять, нужно очень осмотрительно к этому отнестись и прикинуть: а что меня ждет с новым партнером или партнершей, если я хочу поменять одно на другое? – советует Михаил Бородачев. – Особенно это актуально для Раков, а также Скорпионов и Тельцов, Водолеев и Львов – людей «эмоционального креста»: они на все будут реагировать бурно. И здесь главное – не наделать ошибок».

Очень болезненно окружающую обстановку в этом месяце будут воспринимать Рыбы с характерной для этого знака высокой интуицией.

«У Рыб – особая чувственность. Поэтому они уязвимы, и для них окружающая обстановка – коронавирус, экономический спад – очень болезненна. Чтобы легче к этому относиться, нужно просто уходить в музыку, в стихи, в творчество. Тогда можно легко преодолеть обстоятельства внешнего мира», - отметил эксперт.

А еще Рыбам стоит взять пример со своего противоположного знака – Дев.

«Дева – земной знак: у них все шаг за шагом, для них мелочи имеют значение. И для Рыб сейчас важно стать немножко Девами – обратить внимание на мелочи жизни, привести их в порядок, в гармонию – тогда легче будет дышать», - подчеркнул Бородачев.

Что касается пары знаков Близнецы – Стрельцы, то для первых очень важно в ноябре зарядить себя на учебу, а для вторых – придерживаться вечных принципов и заповедей.

«Близнецы – это вечные ученики. И для них очень важно сейчас освоить новые практики, учения и, может быть, поменять свою профессию в связи со сложившейся обстановкой, повысить квалификацию, - перечислили астролог. – А Стрельцы – это вечные учителя, наставники. И Стрельцы могут вытащить из кризиса и экономику, и идеологию, и многие жизненные позиции разных людей. То есть, от Стрельцов зависит выбор направления, как для себя лично, так и для окружающих людей».